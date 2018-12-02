В Сочи убит бывший депутат горсобрания

На улице Красноармейской в Сочи обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Погибшему было 58 лет, сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

- По факту убийства Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, - отметили в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах региона подтвердил "РГ", что погибший - бывший депутат городского собрания Сочи и бизнесмен Александр Широбоков.

В 2000-х годах он входил в городскую депутатскую комиссию по земельным вопросам. Кроме того, был известен как глава жилищно-строительного кооператива.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается следствие.