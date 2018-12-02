На Транссибе сошел с рельсов состав с военной техникой

Крупное ЧП произошло на железной дороге на границе Тюменской и Омской областей. В ночь на 1 декабря с рельсов сошли 35 вагонов железнодорожного военного состава, 20 из них перевернулись.

Последствия крупной аварии устраняют до сих пор. Восстановительные работы на перегоне продолжаются. Фото: Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

- На перегоне "пост 46 км - Мангут" двухпутного электрифицированного участка Называевская - Ишим Тюменского региона Свердловской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда, - сообщило представительство Свердловской железной дороги.

Цистерны и товарные вагоны опрокинулись прямо под откос - вдоль железнодорожного полотна. При крушении часть из них получила значительные повреждения. В результате происшествия нарушился габарит по соседнему пути, повредилась контактная сеть. На сошедших с рельсов платформах перевозилась гусеничная военная техника. По данным пресс-службы ЦВО, она в сопровождении караула следовала на ремонтный завод. Отмечается, что пострадавших нет, угрозы экологической безопасности тоже. Некоторые цистерны были с мазутом, но разлива нефтепродуктов не произошло.

По одной из версий вагоны могли уйти под откос из-за дефекта рельса

На место происшествия незамедлительно выехали восстановительные поезда станций Ишим, Тюмень и Называевская. Последствия крупной аварии устраняют до сих пор. Восстановительные работы на перегоне продолжаются.

Из-за случившегося были задержаны пять поездов: N76 Москва - Нерюнгри, N118 Москва - Новокузнецк, N56 Москва - Красноярск, N67 Абакан - Москва, N96 Москва - Барнаул. Время задержки в пути составило от 1,5 до 4 часов. Маршрут поезда N1 сообщением Владивосток - Москва и N37 Томск - Москва пришлось изменить. Для пассажиров на станциях по ходу следования организовали дополнительное питание.

Причины крушения состава пока неизвестны. По одной из версий вагоны могли уйти под откос из-за дефекта рельса. На Свердловской железной дороге для выяснения обстоятельств инцидента создана специальная комиссия.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

- Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится осмотр места происшествия, - сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Проверку также начала и Тюменская транспортная прокуратура. По ее данным, с рельсов на перегоне сошли не 35, а 57 вагонов.