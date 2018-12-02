Ретейлерам запретили возвращать непроданные продукты

Торговые сети больше не смогут возвращать поставщикам непроданные продукты питания со сроком годности до 30 дней. Изменения внесены в закон о развитии сельского хозяйства и закон об основах госрегулирования торговой деятельности. Документ публикует "Российская газета".

Новые правила вступят в силу 9 декабря 2018 года. Однако с этого момента в течение 180 дней будет действовать переходный период. Ретейлеры должны будут поменять действующие договоры с поставщиками скоропортящихся продуктов - молочных, мясных, фруктов, овощей и прочей еды. Причем прописать условие замены товаров с истекающим сроком годности на более свежие или возможность возмещения стоимости непроданных товаров нельзя, закон это также запрещает. Кроме того, участникам рынка запрещается навязывать условия о возврате поставщику непроданных товаров, срок годности на которые установлен более 30 дней.

Авторы изменений первоначально призывали запретить возврат всех непроданных товаров, объясняя это необходимостью ограничить действия торговых сетей, которые навязывают производителям и поставщикам невыгодные условия. Сети отстаивали возможность возвращать непроданные продукты. В итоге правительство внесло поправку об ограничении возврата только скоропортящихся товаров.

Новые нормы будут стимулировать развитие самих ретейлеров, подчеркнул в беседе с "РГ" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. "Сети, которые смогут наладить взаимодействие с поставщиками, внедрить цифровые технологии расчета заказа с учетом времени года, погоды, праздников и выходных, научатся анализировать эти данные и вовремя размещать заказы у поставщиков, получат конкурентные преимущества", - говорит он. А те торговые предприятия, у кого ассортимент будет хуже или которые не станут заказывать скоропортящиеся товары, окажутся в проигрыше.