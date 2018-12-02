Ретейлерам запретили возвращать непроданные продукты

Новости

Под Москвой три человека погибли при пожаре в кафе 19:15
Шереметьево могут назвать в честь Пушкина 19:11
В авиакомпании прокомментировали инцидент с группой "Чайф" 18:58
"Ростов" на своем поле сыграл нулевую ничью с ЦСКА 18:38
Лавров: Путин на пальцах объяснил на G20 инцидент в Керченском проливе 18:20
Россия стала четвертой в смешанной эстафете на КМ по биатлону 18:11
Представитель "Чайфа" прокомментировала инцидент с участием группы 17:55
УАЗ "Патриот" вместо Renault Duster: что купить за 400 тысяч рублей 17:50
Астрофизика и актера Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах 17:05
Кириченко: Бельгия - фаворит группы, Россия займет второе место 17:03
"Краснодар" на своем поле одержал победу над "Уралом" 16:44
В Амурской области погиб пассажир перевернувшегося автобуса 16:39
Jeep привезет в Россию Gladiator 16:30
Миронова выиграла пасьют на первом этапе Кубка IBU 16:25
Фото: Один из первых российских автозаводов превращается в руины 15:35
Власти Турции хотят покончить с традицией стрельбы на свадьбах 15:30
Россия завершила испытания комплекса разведки "Пенициллин" 15:26
Утвержден экипаж очередной экспедиции на МКС 15:20
Норвежцы выиграли супермикст на первом этапе КМ по биатлону 15:17
В Тбилиси задержали семерых граждан Украины 15:13
Минск: Какие сюрпризы ожидают меломанов в канун Нового года 15:11
Под Москвой сотрудник ДПС ранил себя во время проверки документов 14:54
Какие налоги в столице нужно оплатить до 3 декабря 14:48
Видео: лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал в самолете 14:25
В Госдуме готовят послабления для приема украинцев в гражданство России 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
02.12.2018 18:07
Рубрика: Экономика

Сетям дали срок

Ретейлерам запретили возвращать непроданные продукты
Текст: Евгений Гайва
Торговые сети больше не смогут возвращать поставщикам непроданные продукты питания со сроком годности до 30 дней. Изменения внесены в закон о развитии сельского хозяйства и закон об основах госрегулирования торговой деятельности. Документ публикует "Российская газета".

Новые правила вступят в силу 9 декабря 2018 года. Однако с этого момента в течение 180 дней будет действовать переходный период. Ретейлеры должны будут поменять действующие договоры с поставщиками скоропортящихся продуктов - молочных, мясных, фруктов, овощей и прочей еды. Причем прописать условие замены товаров с истекающим сроком годности на более свежие или возможность возмещения стоимости непроданных товаров нельзя, закон это также запрещает. Кроме того, участникам рынка запрещается навязывать условия о возврате поставщику непроданных товаров, срок годности на которые установлен более 30 дней.

Фото: depositphotos.com
Главные законы декабря, которые отразятся на жизни россиян

Авторы изменений первоначально призывали запретить возврат всех непроданных товаров, объясняя это необходимостью ограничить действия торговых сетей, которые навязывают производителям и поставщикам невыгодные условия. Сети отстаивали возможность возвращать непроданные продукты. В итоге правительство внесло поправку об ограничении возврата только скоропортящихся товаров.

Новые нормы будут стимулировать развитие самих ретейлеров, подчеркнул в беседе с "РГ" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. "Сети, которые смогут наладить взаимодействие с поставщиками, внедрить цифровые технологии расчета заказа с учетом времени года, погоды, праздников и выходных, научатся анализировать эти данные и вовремя размещать заказы у поставщиков, получат конкурентные преимущества", - говорит он. А те торговые предприятия, у кого ассортимент будет хуже или которые не станут заказывать скоропортящиеся товары, окажутся в проигрыше.

Экономика Товары и цены Комментарии к документам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об общении с Трампом в Аргентине
Российские журналисты напугали британских военных
МИД РФ: Украина не может запретить иностранным журналистам посещать Крым
Нетаньяху опроверг обвинения в коррупции
После поединка Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья