РФ и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Переговоры лидеров государств прошли "на полях" cаммита G20 в Буэнос-Айресе, и об их итогах журналистам рассказал президент РФ Владимир Путин.

В столице Аргентины состоялась его встреча с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Достигнута договоренность продлить соглашение, хотя окончательной точки по поводу объемов пока не поставлено, сообщил Путин.

- И какая бы окончательная цифра ни появилась при этом совместном решении, мы договорились, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать, - сказал российский президент.

Соглашение о снижении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно предусматривало сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а странами, не входящими в ОПЕК, на 558 тысяч.