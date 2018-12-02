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02.12.2018 18:11
Рубрика: Спорт

Россия стала четвертой в смешанной эстафете на КМ по биатлону

Текст: Данила Жиляев

Первый день нового розыгрыша Кубка мира по биатлону завершился в словенской Поклюке смешанной эстафетой. Победителем соревнований стала французская команда.

Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад и Симон Детье с четырьмя промахами показали время 1:10:02,8. Вторыми стали швейцарцы Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер и Жереми Финелло. А замкнули тройку представители Италии Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш и Лукас Хофер.

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Россию в этой гонке представляли Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Первые три участника допустили по промаху, при этом после выступления Юрловой-Перхт наша команда шла четвертой, впрочем, хорошая скорость и ошибки соперников позволили Дмитрию Малышко приблизиться вплотную к первой тройке. Однако Логинов не смог улучшить ситуацию. Он промахнулся трижды и хотя остался четвертым, отставание от победителей составило 1:17,3 секунды.

Спорт Биатлон
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