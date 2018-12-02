Сборная России узнала соперников в отборочном турнире ЧЕ-2020

В ирландском Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. По ее итогам своих соперников узнала сборная России.

55 команд были разбиты на семь корзин, первую из которых составили четыре финалиста Лиги наций УЕФА. Россия оказалась во второй корзине вместе со сборными Австрии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Дании, Германии, Исландии, Швеции, Украины и Уэльса - таким образом, эти команды не могли стать нашими соперниками в квалификации.

Отметим, что отборочный турнир разбит на 10 групп, половина из которых состоит из пяти команд, а еще половина - из шести. И Россия попала в группу I, которую составили как раз шесть сборных. Нашими соперниками в итоге будут Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Вот как в целом выглядят отборочные группы ЧЕ-2020.

Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово;

Группа В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург;

Группа С: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия;

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар;

Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан;

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта;

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия;

Группа Н: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра;

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино;

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.

Чемпионат Европы впервые в истории пройдет в 12 городах в 12 странах Старого света. Турнир стартует 12 июня 2020 года матчем в Риме и завершится 12 июля, финал состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".