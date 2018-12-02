Сборная России узнала соперников в отборочном турнире ЧЕ-2020

Новости

Фото: Один из первых российских автозаводов превращается в руины 15:35
Власти Турции хотят покончить с традицией стрельбы на свадьбах 15:30
Россия завершила испытания комплекса разведки "Пенициллин" 15:26
Утвержден экипаж очередной экспедиции на МКС 15:20
Норвежцы выиграли супермикст на первом этапе КМ по биатлону 15:17
В Тбилиси задержали семерых граждан Украины 15:13
Минск: Какие сюрпризы ожидают меломанов в канун Нового года 15:11
Под Москвой сотрудник ДПС ранил себя во время проверки документов 14:54
Какие налоги в столице нужно оплатить до 3 декабря 14:48
Видео: лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал в самолете 14:25
В Госдуме готовят послабления для приема украинцев в гражданство России 14:12
Ольга Куриленко не подтвердила, что сыграет Маргариту в фильме Лебедева 14:11
Умер комик Кен Берри 14:10
Российские журналисты напугали британских военных 14:03
В Краснодаре семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 13:42
Полиция рассказала о раненой женщине на станции метро "Лубянка" 13:41
В Пермском крае при пожаре погибли три человека 13:33
В Петербурге из замерзшего бассейна вызволили тюленя Крошика 13:23
Опции автомобиля, которые спасут вам жизнь 13:20
На Алтае шахтеров эвакуировали из-за короткого замыкания на руднике 12:32
Синоптики пообещали москвичам снег и легкий мороз 2 декабря 12:29
Полиция Израиля рекомендовала предъявить обвинения в коррупции Нетаньяху 12:17
Крупнейший в мире музей батискафов создали в Санкт-Петербурге 12:15
МИД РФ: Украина не может запретить иностранным журналистам посещать Крым 12:04
Под Волгоградом автомобиль с подростками вылетел в кювет 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
02.12.2018 15:00
Рубрика: Спорт

Сборная России узнала соперников в отборочном турнире ЧЕ-2020

Текст: Данила Жиляев
В ирландском Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. По ее итогам своих соперников узнала сборная России.

55 команд были разбиты на семь корзин, первую из которых составили четыре финалиста Лиги наций УЕФА. Россия оказалась во второй корзине вместе со сборными Австрии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Дании, Германии, Исландии, Швеции, Украины и Уэльса - таким образом, эти команды не могли стать нашими соперниками в квалификации.

Отметим, что отборочный турнир разбит на 10 групп, половина из которых состоит из пяти команд, а еще половина - из шести. И Россия попала в группу I, которую составили как раз шесть сборных. Нашими соперниками в итоге будут Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Вот как в целом выглядят отборочные группы ЧЕ-2020.

Фото: depositphotos.com
Для болельщиков Евро-2020 введут безвизовый въезд в РФ

Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово;

Группа В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург;

Группа С: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия;

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар;

Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан;

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта;

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия;

Группа Н: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра;

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино;

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.

Чемпионат Европы впервые в истории пройдет в 12 городах в 12 странах Старого света. Турнир стартует 12 июня 2020 года матчем в Риме и завершится 12 июля, финал состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020 РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об общении с Трампом в Аргентине
МИД РФ: Украина не может запретить иностранным журналистам посещать Крым
Нетаньяху опроверг обвинения в коррупции
После поединка Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья
Регионы получат финансовую поддержку для решения проблем дольщиков