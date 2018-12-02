Сборная России узнала соперников в отборочном турнире ЧЕ-2020

55 команд были разбиты на семь корзин, первую из которых составили четыре финалиста Лиги наций УЕФА. Россия оказалась во второй корзине вместе со сборными Австрии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Дании, Германии, Исландии, Швеции, Украины и Уэльса - таким образом, эти команды не могли стать нашими соперниками в квалификации.
Отметим, что отборочный турнир разбит на 10 групп, половина из которых состоит из пяти команд, а еще половина - из шести. И Россия попала в группу I, которую составили как раз шесть сборных. Нашими соперниками в итоге будут Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Вот как в целом выглядят отборочные группы ЧЕ-2020.
Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово;
Группа В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург;
Группа С: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия;
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар;
Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан;
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта;
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия;
Группа Н: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра;
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино;
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.
Чемпионат Европы впервые в истории пройдет в 12 городах в 12 странах Старого света. Турнир стартует 12 июня 2020 года матчем в Риме и завершится 12 июля, финал состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".