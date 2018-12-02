Россия завершила испытания комплекса разведки "Пенициллин"

Государственные испытания комплекса артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин" успешно завершены, поставка в войска двух первых образцов запланирована на 2020 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработавшего систему холдинга "Росэлектроника".

Преимуществом "Пенициллиона" перед артиллерийскими радарами - например, "Зоопарком", - является полная незаметность в электромагнитном диапазоне. 1Б75 ничего не излучает, все датчики комплекса работают только на прием. Полностью невидимым "Пенициллин" не назовешь: в состав комплекса входит выдвижная вышка с телекамерами, - но поразить его антирадарной ракетой не получится и к средствам электронного подавления система также не восприимчива.

В состав пеленгатора входят четыре звукоприемника - они определенным образом располагаются на земле и соединяются с машиной кабелями. Звук артиллерийского выстрела формирует в грунте звуковую волну, которую можно уловить за десятки километров. По словам разработчиков, чуткость "Пенициллина" такова, что аппаратура фиксирует хлопок закрываемой двери. Акустическим сенсорам помогают оптические и тепловые. Все вместе они способны с высокой точностью определить местоположение вражеского оружия через пять секунд, после того, как то выстрелит. Дальность обнаружения миномета достигает 10 километров, другой ствольной артиллерии - 18 км.

Помимо вскрытия вражеских позиций, 1Б75 может работать в качестве корректировщика дружественного огня, также быстро и точно определяя места разрывов. Аппаратура комплекса размещается на четырех КамАЗах-вездеходах.

Американский портал The National Interest оценил достоинства новой разработки отечественного ВПК, назвав "Пенициллин" новым средством уничтожения американской тяжелой артиллерии.