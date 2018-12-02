Новости

Иностранцы-нарушители задержаны на военной базе в Швеции 00:20
В Москве вандалы с кувалдами разгромили церковную лавку 02.12.2018
УЕФА утвердил новый клубный турнир 02.12.2018
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись шесть машин 02.12.2018
Ле Пен предложила распустить парламент Франции, чтобы остановить протесты 02.12.2018
Посольство РФ: Публикация в Британии данных журналистов из РФ возмутительна 02.12.2018
Акинфеев первым из отечественных вратарей провел 300 "сухих" матчей 02.12.2018
В Сочи убит бывший депутат горсобрания 02.12.2018
МВД ФРГ извинилось за свинину, поданную на исламской конференции 02.12.2018
Муж Валерии назвал фанатов Шнурова лохами, Шнуров ответил стихами 02.12.2018
ФНС раскрыла информацию о долгах компаний по налогам 02.12.2018
В МВФ увидели риски для экономического спада из-за торговых трений 02.12.2018
В Петербурге водитель иномарки протаранил такси и скрылся 02.12.2018
"Йокерит" победил "Слован", "Витязь" уступил минчанам по буллитам 02.12.2018
МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма 02.12.2018
Под Москвой три человека погибли при пожаре в кафе 02.12.2018
Шереметьево могут назвать в честь Пушкина 02.12.2018
В авиакомпании прокомментировали инцидент с группой "Чайф" 02.12.2018
"Ростов" на своем поле сыграл нулевую ничью с ЦСКА 02.12.2018
Лавров: Путин на пальцах объяснил на G20 инцидент в Керченском проливе 02.12.2018
Россия стала четвертой в смешанной эстафете на КМ по биатлону 02.12.2018
Представитель "Чайфа" прокомментировала инцидент с участием группы 02.12.2018
УАЗ "Патриот" вместо Renault Duster: что купить за 400 тысяч рублей 02.12.2018
Астрофизика и актера Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах 02.12.2018
Кириченко: Бельгия - фаворит группы, Россия займет второе место 02.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
02.12.2018 23:16
Рубрика: Спорт

Прикатили первыми

Саночники победили в эстафете на канадской трассе
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7734 (271)
Второй этап Кубка мира по санному спорту на олимпийской трассе в канадском Уистлере завершился победой российской команды в эстафете.

"Золото" выиграно усилиями пятикратной чемпионки Европы Татьяны Ивановой, единственного за постсоветскую историю нашего победителя чемпионата мира (2015) Семена Павличенко и экипажа двухместных саней Всеволод Кашкин - Константин Коршунов.

Борцу Ахмедову вручили "золото" Игр 2008 года

Главных конкурентов из Германии, довольствовавшихся "серебром", россияне опередили на 0,090 секунды. Третьими стали канадские саночники.

В других видах программы на этапе в Уистлере первенствовали немка Натали Гайзенбергер, австриец Вольфганг Киндль и экипаж-двойка Тони Эггерт - Саша Бенеккен (Германия).

У сборной России после двух этапов в копилке кроме "золота" есть еще два "серебра" и "бронза", добытые ранее в австрийском Инсбруке.

Спорт Виды спорта Зимний спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об общении с Трампом в Аргентине
МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма
Российские журналисты напугали британских военных
Нетаньяху опроверг обвинения в коррупции
После поединка Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья