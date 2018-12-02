Второй этап Кубка мира по санному спорту на олимпийской трассе в канадском Уистлере завершился победой российской команды в эстафете.

"Золото" выиграно усилиями пятикратной чемпионки Европы Татьяны Ивановой, единственного за постсоветскую историю нашего победителя чемпионата мира (2015) Семена Павличенко и экипажа двухместных саней Всеволод Кашкин - Константин Коршунов.

Главных конкурентов из Германии, довольствовавшихся "серебром", россияне опередили на 0,090 секунды. Третьими стали канадские саночники.

В других видах программы на этапе в Уистлере первенствовали немка Натали Гайзенбергер, австриец Вольфганг Киндль и экипаж-двойка Тони Эггерт - Саша Бенеккен (Германия).

У сборной России после двух этапов в копилке кроме "золота" есть еще два "серебра" и "бронза", добытые ранее в австрийском Инсбруке.