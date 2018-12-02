Российские журналисты напугали британских военных

Появление российских журналистов возле штаб-квартиры 77-й бригады британской армии перепугало военных Соединенного Королевства.

Как сообщает The Mail on Sunday, после того, как журналистов Первого канала Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова заметили возле территории, на которой расквартировано это подразделение, занимающееся кибербезопасностью, отслеживанием СМИ и социальных сетей, а также проведением психологических операций, по всем военным базам были разосланы предупреждения.

"Если кто-либо увидит, что-то подозрительное на военной базе или вокруг нее, об этом следует немедленно доложить в полицию", - заявил министр обороны Гэвин Уильямсон. Согласно британским законам, военные не имеют права никого задерживать, этим должны заниматься представители правоохранительных органов.

Напомним, 77-я бригада вооруженных сил Великобритании была создана в январе 2015 года. Среди ее задач заявлено ведение ненасильственных операций.

22 ноября на Первом канале вышел сюжет, в котором рассказывалось об этот самом подразделении. В рамках подготовки материала журналисты даже запросили разрешение на посещение военной базы, но получили отказ. В итоге им пришлось ограничиться лишь видом колючей проволоки, натянутой вокруг штаб-квартиры 77-й бригады. Тем не менее этот вполне рабочий момент вызвал крайнюю озабоченность в Минобороны Великобритании.