Новости

Фото: Один из первых российских автозаводов превращается в руины 15:35
Власти Турции хотят покончить с традицией стрельбы на свадьбах 15:30
Россия завершила испытания комплекса разведки "Пенициллин" 15:26
Утвержден экипаж очередной экспедиции на МКС 15:20
Норвежцы выиграли супермикст на первом этапе КМ по биатлону 15:17
В Тбилиси задержали семерых граждан Украины 15:13
Минск: Какие сюрпризы ожидают меломанов в канун Нового года 15:11
Под Москвой сотрудник ДПС ранил себя во время проверки документов 14:54
Какие налоги в столице нужно оплатить до 3 декабря 14:48
Видео: лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал в самолете 14:25
В Госдуме готовят послабления для приема украинцев в гражданство России 14:12
Ольга Куриленко не подтвердила, что сыграет Маргариту в фильме Лебедева 14:11
Умер комик Кен Берри 14:10
Российские журналисты напугали британских военных 14:03
В Краснодаре семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 13:42
Полиция рассказала о раненой женщине на станции метро "Лубянка" 13:41
В Пермском крае при пожаре погибли три человека 13:33
В Петербурге из замерзшего бассейна вызволили тюленя Крошика 13:23
Опции автомобиля, которые спасут вам жизнь 13:20
На Алтае шахтеров эвакуировали из-за короткого замыкания на руднике 12:32
Синоптики пообещали москвичам снег и легкий мороз 2 декабря 12:29
Полиция Израиля рекомендовала предъявить обвинения в коррупции Нетаньяху 12:17
Крупнейший в мире музей батискафов создали в Санкт-Петербурге 12:15
МИД РФ: Украина не может запретить иностранным журналистам посещать Крым 12:04
Под Волгоградом автомобиль с подростками вылетел в кювет 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
02.12.2018 14:03
Рубрика: В мире

Российские журналисты напугали британских военных

Текст: Юрий Когалов

Появление российских журналистов возле штаб-квартиры 77-й бригады британской армии перепугало военных Соединенного Королевства.

Как сообщает The Mail on Sunday, после того, как журналистов Первого канала Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова заметили возле территории, на которой расквартировано это подразделение, занимающееся кибербезопасностью, отслеживанием СМИ и социальных сетей, а также проведением психологических операций, по всем военным базам были разосланы предупреждения.

Фото: REUTERS/US NAVY
Российские самолеты заставили понервничать команду британского эсминца

"Если кто-либо увидит, что-то подозрительное на военной базе или вокруг нее, об этом следует немедленно доложить в полицию", - заявил министр обороны Гэвин Уильямсон. Согласно британским законам, военные не имеют права никого задерживать, этим должны заниматься представители правоохранительных органов.

Напомним, 77-я бригада вооруженных сил Великобритании была создана в январе 2015 года. Среди ее задач заявлено ведение ненасильственных операций.

22 ноября на Первом канале вышел сюжет, в котором рассказывалось об этот самом подразделении. В рамках подготовки материала журналисты даже запросили разрешение на посещение военной базы, но получили отказ. В итоге им пришлось ограничиться лишь видом колючей проволоки, натянутой вокруг штаб-квартиры 77-й бригады. Тем не менее этот вполне рабочий момент вызвал крайнюю озабоченность в Минобороны Великобритании.

В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об общении с Трампом в Аргентине
МИД РФ: Украина не может запретить иностранным журналистам посещать Крым
Нетаньяху опроверг обвинения в коррупции
После поединка Фьюри и Уайлдера была зафиксирована ничья
Регионы получат финансовую поддержку для решения проблем дольщиков