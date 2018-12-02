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02.12.2018 13:34
Рубрика: Общество

"Русский экзархат" Константинополя отказался от самороспуска

Текст: Елена Яковлева
Новость о том, что Константинопольский патриархат распускает "русский экзархат" внутри свой Церкви не получила лояльного ответа от экзархов. Архиепископ Хариупольский Иоанн, руководитель "русского экзархата" в Западной Европе, несмотря на принятое Фанаром решение о роспуске, намерен продолжить оставаться во главе и руководить им, сообщает агентство "Интерфакс-религия".
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Архиепископия подготовила и 1 декабря опубликовала сообщение, в котором говорится, что архиепископ Иоанн как руководитель архиепископии русских церквей не просил об отмене статуса экзархата или о своей отставке, "поэтому он по-прежнему в полной мере отвечает за пастырское служение русских православных церквей в Западной Европе". И подобный отказ послушаться Константинополя - не самочиние, он основан на твердом каноническом правиле.

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В сообщении также подчеркивается, что "неожиданный" характер решения синода в Стамбуле требует "глубокого размышления" и, прежде чем дать ответ на него, глава экзархата не может не обратиться к духовенству и мирянам и не посоветоваться с ними.

Архиепископ Иоанн 15 декабря собирает "пастырское собрание", а после него намерен созвать генеральную ассамблею экзархата, куда приедут все клирики, а также светские делегаты, которых изберут приходы и общины. И только после этих двух собраний будет дан ответ патриарху Варфоломею.

Похоже, что Константинопольский патриарх, легко легитимизируя чужих раскольников, может столкнуться с большими проблемами в своей церкви.

"Русский экзархат" внутри Константинопольского патриархата образовался из русских приходов, собравшихся в Европе из "русского исхода" - эмигрантской волны после революции 1917 года. Русский экзархат под юрисдикцией Константинополя, это что-то вроде РПЦЗ, но в более мягком варианте, объяснил "РГ" официальный источник. Маловероятно, что эти люди автоматически примут неканонические действия Константинопольского патриархата.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Видимо, понимая это, патриарх Варфоломей и поспешил с роспуском "русского экзархата". Однако "русский экзархат" не распустился. И ответил весьма убедительно: "В силу своего укоренения в западноевропейских обществах архиепископия ассимилировала некоторые элементы западной культуры, в том числе приверженность демократическим ценностям, основным правам человека и свободе каждого человека, а также принципу разноречивого обсуждения до принятия любого решения".

Ситуация обнажает правду: надуваясь из лягушки в быка, Константинополь пытается поставить себя над другими православными Церквами, чего никогда не было, ни в практике, ни в опыте межправославных отношений. Между тем, несмотря на большой замах всеми распоряжаться, он пока не нашел желания считаться с его неканоническими действиями в собственной церкви.

Общество Религия
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