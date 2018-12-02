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02.12.2018 23:47
Рубрика: Спорт

Олимпийский прием самбо

Популярнейший вид спорта получил временное признание МОК
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск №7734 (271)
Самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета.
В прошлом году на чемпионат мира в Сочи приехали самбисты из 90 государств с пяти континентов. Фото: РИА Новости В прошлом году на чемпионат мира в Сочи приехали самбисты из 90 государств с пяти континентов. Фото: РИА Новости
В прошлом году на чемпионат мира в Сочи приехали самбисты из 90 государств с пяти континентов. Фото: РИА Новости

Вот как прокомментировал это событие президент Международной федерации самбо Василий Шестаков:

- Сбылась мечта самбистов всего мира - самбо как вид спорта получил временное признание Международного олимпийского комитета. Долгожданная новость, пришедшая с заседания Исполнительного комитета МОК в Токио, стала настоящим рождественским и новогодним подарком всему самбистскому сообществу. Особенно приятно, что произошло это в год 80-летия самбо, через две недели после дня рождения нашего любимого вида спорта, которое мы торжественно отметили 16 ноября.

Путин подписал распоряжение о мерах по поддержке и развитию самбо в РФ

Самбо прошло долгий путь к олимпийскому признанию. В первом чемпионате мира по самбо в Тегеране в 1973 году приняли участие спортсмены из 11 стран, в прошлом году на чемпионат мира в Сочи приехали самбисты из 90 государств с пяти континентов. Самбо развивается в нескольких дисциплинах - спортивное женское, спортивное мужское, боевое, пляжное, демонстрационное и является по-настоящему народным видом спорта, доступным практически любому человеку. А такие звезды самбо, как Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, являются кумирами миллионов людей во всем мире.

Сейчас мы сделали большой и, пожалуй, самый трудный шаг. Но впереди еще много работы. Следующий этап - получение постоянного признания МОК и затем - включение в программу Олимпийских игр. Уверен, мы с этим справимся! Еще раз поздравляю самбистов и болельщиков всего мира. Вместе мы сделали самбо олимпийским!

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