Саммит лидеров "большой двадцатки" прошел на фоне особой позиции США

Долгожданной встречей на полях саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпинем завершилось в субботу вечером представительное заседание лидеров стран "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. Подробности встречи глав КНР и США не разглашаются, в Белом доме сообщили лишь о том, что "встреча была отличной", не предоставив каких-либо подробностей, сообщает AFP. Редактор крупной китайской государственной газеты также сказал, что переговоры прошли хорошо. "Основываясь на полученной мной информации, переговоры между Си Цзинпинем и Трампом прошли хорошо, и был достигнут консенсус", - написал в Twitter редактор англоязычной Global Times Ху Сицзинь.

Известно, что во время двухчасового рабочего ужина Трампа и Цзинпиня угощали аргентинской говядиной, овощным салатом и блинами с карамелью. В американской администрации пообещали выпустить релиз по итогам данной встречи. "Мы обсудим торговлю, и в конечном итоге сделаем что-то позитивное для Китая и США", - сказал глава Белого дома в начале встречи. Обращаясь к журналистам, Трамп описал свои отношения с Си Цзинпинем как "невероятные". Его китайский коллега заявил, что ему "не терпится начать дискуссию".От источников в составе двух делегаций тем временем стало известно, что стороны все же достигли договоренности не вводить каких-либо новых таможенных пошлин.

Напомним, что Пекин и Вашингтон ведут настоящую тарифную войну, которая уже оказала влияние на глобальный экономический рост. По оценкам МВФ, из-за усиления торговой напряженности между двумя странами в краткосрочной перспективе мировой ВВП может быть уменьшен на 0,75%. "Мы все понимаем, что на нас косвенно влияет тот факт, что китайско-американские экономические отношения не работают так хорошо, как должны", - сказала канцлер Ангела Меркель. "Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем не способствует международной торговле ... Борьба между двумя крупными игроками не принесет пользы. Если они смогут договориться, это будет хорошим сигналом, который снизит воздействие на международную торговлю", - в свою очередь заявил Данте Сика, министр производства и труда Аргентины.

Противоречивые сигналы Белого дома, в сочетании с непредсказуемым характером Трампа, сотрясали Уолл-стрит и рисковали подорвать экономику как двух стран, так и во всем мире, отмечает CNN.

Тем временем в итоговом соглашении лидеры крупнейших экономик мира, собравшиеся в Буэнос-Айресе, высказались за необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).

При этом американские представители во главе с Трампом, запомнившиеся своей особой позицией в ходе работы саммита, настояли на том, чтобы исключить из итогового текста декларации слово "напряженность", заменив его на "текущие торговые проблемы". В документе также не упоминается слово "протекционизм", которое было исключено из него, после того как стороны встретили сопротивление по этому вопросу со стороны Вашингтона. Должностные лица Европейского союза, отмечает ВВС, заявили, что Соединенные Штаты стали главным "спорщиком" почти по всем вопросам, которые нашли отражение в итоговой декларации. Трамп критиковал ВТО и вел агрессивную торговую политику, направленную против Китая и ЕС.

В целом декларация состоит из 31 пункта и приложения, в котором перечисляются документы, принятые на уровне министров и рабочей группы саммита.

Из всех стран-членов "большой двадцатки" девятнадцать согласились поддержать Парижское соглашение по борьбе с изменением климата, при этом Соединенные Штаты дали понять, что не отвергают его. Вашингтон назвал соглашение "убийственным". Члены G20, подписавшие Парижское соглашение о климате - без Соединенных Штатов, - подчеркивают в коммюнике, что оно носит "необратимый характер" и "обязуются обеспечить его полное осуществление". "Ряд стран колебались (...), чтобы подтвердить свою приверженность Парижскому соглашению, и поэтому это была одна из больших дипломатических битв в ночь на субботу, чтобы сохранить его", - сказал AFP источник, близкий к переговорам. В декларации отмечается, что доклад ООН, в котором международная организация предупреждает о нанесенном ущербе от глобального потепления, "будет намного хуже, чем предполагалось ранее", а также выражается поддержка предстоящему заседанию ООН по климату в Польше, которое призвано определить, как страны в итоге будут выполнять обязательства, принятые в Парижском соглашении.

По настоянию американской делегации, заявившей о том, что этот вопрос "является чувствительным для Дональда Трампа", смягчены формулировки в части декларации, касающейся миграции. В документе признаются "растущие потоки мигрантов и важность совместных усилий по оказанию поддержки беженцам и решения проблем, которые вынуждают их бежать из своих стран". В заявлении также говорится о приверженности "нормам международного права", несмотря на отказ Трампа от многих из этих правил.

Эксперты в целом скептически оценили документ, принятый на саммите. "Это самое слабое заключительное коммюнике, когда-либо принятое на G20. Оно поднимает вопрос о доверии "большой двадцатки" к вопросам, как торговли, так и климата", - сказал Томас Бернес, эксперт Центра инноваций в области международного управления и бывший канадский переговорщик на подобных саммитах. По его словам, "это явно отсталый шаг, вызванный непримиримой позицией Соединенных Штатов". "Были моменты, когда мы думали, что все потеряно, - сказал в интервью ВВС один европейский чиновник, - и моменты, когда мы тратили два часа на обсуждение одного предложения".

При этом эксперты в один голос оценили конструктивную позицию Москвы, подчеркнув ее вклад в выработку итогового соглашения в части вопросов торговли и миграции.

Отметим также и тот факт, что впервые в истории саммитов лидер крупнейшей экономики мира отказался от участия в итоговой пресс-конференции. Свой отказ Дональд Трамп объяснил необходимостью почтить память бывшего президента Джорджа Буша-старшего, который умер в пятницу в возрасте 94 лет. Его кончина, тем не менее, не заставила американского президента немедленно покинуть Аргентину, а остаться в Буэнос-Айресе еще на добрых 12 часов.

Следующий саммит G-20 пройдет в японской Осаке в июне 2019 года.