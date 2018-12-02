Мужская сборная России в понедельник в подмосковных Химках в рамках квалификации чемпионата мира-2019 принимает команду Чехии. Соперники досрочно обеспечили себе путевку в Китай, а наши баскетболисты после пятничной гостевой победы над Финляндией (77:75 в овертайме) вышли на чистое третье место в группе, которое дает право выступить на мировом первенстве.

Напомним, что в Финляндии сборная выступала без ряда ключевых игроков, поскольку подмосковные "Химки" параллельно играли матч Евролиги против греческого "Панатинаикоса", а ЦСКА в этом же турнире накануне бился в Испании с мадридским "Реалом". В сложнейшей ситуации настоящие лидерские качества проявил защитник краснодарского "Локомотива-Кубани" Дмитрий Кулагин. Он стал лучшим бомбардиром этого драматичного матча, набрав 26 очков. Россияне сумели перевести встречу в овертайм, почти безнадежно уступая в начале четвертой десятиминутки - 49:62. Да и вообще, на протяжении всего матча гости находились в роли догоняющих.

Главным героем в матче с Финляндией стал Дмитрий Кулагин, который повел партнеров за собой и набрал 26 очков

Скорее всего, сегодня наша стартовая пятерка на игру с Чехией, с учетом пополнения команды отдельными баскетболистами ЦСКА и "Химок", будет выглядеть несколько иначе, чем Финляндии, где главный тренер Сергей Базаревич бросил в бой Дмитрия Хвостова, Дмитрия Кулагина, Сергея Карасева, Андрея Воронцевича и Владимира Ивлева. Интересно, что в итоге на Кулагина и Хвостова в Эспоо выпала колоссальная нагрузка. Они сражались практически без замен, отработав на площадке соответственно 38 и 40 минут "чистого" времени из 45.

- Дима Кулагин в самые важные моменты потащил команду за собой. Это было очень важно. Это то, чего команде как раз не хватало. Хорошо, что нашелся человек, который смог взять мяч и начал создавать из ничего, - сказал после матча с финнами президент Российской федерации баскетбола (РФБ), чемпион Европы-2007 Андрей Кириленко. - Именно в таком игроке, как Кулагин, команда в этот вечер и нуждалась. Вообще, все ребята молодцы. Отстояли в концовке в защите. Пару важных подборов взяли Карасев и Воронцевич. Понравился мне Валиев - хорошо боролся. Фридзон отлично сыграл в первой половине, но во второй устал. Важно, что в нужные моменты мы сыграли более-менее внимательно. Вообще по характеру игры сборная России должна была потерпеть поражение. Но героически смогли преодолеть проблемы и в концовке вытащили этот тяжелый матч.

Турнирный расклад в борьбе за третью, последнюю путевку на ЧМ-2019 от группы "К" изменился в пользу сборной России, но наше положение по-прежнему является весьма шатким. Все решится только в конце февраля, во время последнего календарного окна для сборных. Нас могут обогнать и болгары, если выиграют дома с разницей больше четырех очков, и финны в случае их успеха в очном матче с Россией на нашей площадке. Причем северянам будет достаточно взять верх с разницей "плюс три".

Не исключен и сложный вариант с тройной закруткой, когда Россия, Финляндия и Болгария придут на финиш с одинаковым количеством побед.

Что касается наших сегодняшних соперников чехов, то ключевым для них в сражении за билеты в Китай стала сентябрьская домашняя победа над Россией (80:78). В прошедшем туре команда Чехии уже в ослабленном составе, без защитника клуба НБА "Вашингтон" Томаша Саторански и центрового турецкого "Фенербахче" Яна Веселы уступила в Пардубице французам - 65:79. "Трехцветные" благодаря этому успеху также досрочно отобрались на чемпионат мира.

В понедельник в группе "К" будут сыграны еще и матчи Франция - Болгария, Босния и Герцеговина - Финляндия. Здесь нам выгодны победы хозяев.

Где будем смотреть

3 декабря, понедельник, "Матч ТВ"

19.05. Россия - Чехия. Прямая трансляция.