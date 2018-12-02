СМИ узнали последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертью

СМИ стали известные последние слова Джорджа Буша-старшего, которые он произнес перед смертью. За несколько часов до ухода он поговорил с Джорджем Бушем-младшим и сказал ему: "Я люблю тебя, сын", сообщает The New York Times. Он был прикован к постели дома, окруженный родственниками, находился в сознании, но был сильно ослабленным, отмечает издание.

В ответ 43-й президент США также признался в любви к нему, назвав его "чудесным отцом". Напомним, что Джордж Буш-старший, в последние годы страдавший от тяжелой формы болезни Паркинсона, скончался в своем доме в пятницу.

Президент Дональд Трамп, который назвал Буша-старшего "великим человеком", примет участие в похоронах, заявил Белый дом в субботу. Трамп провозгласил день национального траура в среду, 5 декабря. Флаги на всех государственных зданиях в США будут приспущены в течение тридцати дней. Фондовые биржи в Нью-Йорке и Чикаго откроются с минуты молчания в понедельник и останутся закрытыми в среду.

Как сообщает AFP, гроб с телом Джорджа Буша-старшего должен прибыть в Вашингтон из Техаса на президентском самолете Дональда Трампа. Широкая публика сможет отдать дань памяти Бушу с вечера понедельника до утра среды в ротонде Капитолия, которая останется открытой для посещения. Затем состоится церемония в Национальном соборе Вашингтона, а после тело вернется в Техас для захоронения, возможно, на Колледж-Стейшен, где находится президентская библиотека Буша.