София Ротару не примет участие в конкурсе "Песня года"

Певица София Ротару не примет участие в концерте "Песня года", который проходит в субботу в СК "Олимпийский", сообщил администратор исполнительницы. Примечательно, что певица лишь второй раз за последние 45 лет пропускает конкурс.

"Да, это правда, мы не поехали на концерт, он сегодня проходит в "Олимпийском", - передает РИА Новости комментарий администратора певицы.

В СМИ указывалось, что решение о неучастии в конкурсе было принято Ротару, чтобы "не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников".