В конце сентября Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) объявили о запуске уникального инструмента - онлайнового патентного поиска, получившего название Pat-INFORMED.

Он должен упростить анализ глобального патентного статуса лекарственных препаратов всем заинтересованным участникам фармрынков, регуляторным органам и организациям, осуществляющим закупки лекарств.

Проект Pat-INFORMED - это партнерство между ВОИС и IFPMA, призванное повысить прозрачность патентной информации, касающейся лекарственных препаратов. Это база данных со свободным доступом, в которой патентообладатели размещают информацию о своих патентах. Открытая база и связанная с ней платформа позволяют направлять прямые запросы компаниям - владельцам патентов. Разметить информацию о своих патентах может любая компания, которая готова следовать принципам защиты прав интеллектуальной собственности и предоставлять оперативную информацию на запросы в рамках системы.

Сегодня в системе можно найти информацию о патентах, действующих в отдельных странах, включая Россию и ЕАЭС, а также патентах международных фармкомпаний. В будущем, как надеются представители ВОИС, в системе появится информация и о патентах национальных разработчиков препаратов, в том числе из России.

Об инициативе Pat-INFORMED и возможностях, которые она предоставляет разработчикам лекарственных препаратов и патентодержателям, "РГ" рассказали главы организаций.

- Патентная система, будучи важным инструментом поддержки процесса создания инноваций, непосвященным людям может показаться запутанной, - отметил генеральный директор IFPMA Томас Куэни. - Несмотря на то что информация о патентах находится в публичном пространстве, ее технический характер и разнообразие форм, в которых она представляется в соответствии с национальными требованиями, серьезно усложняет работу с ней. Более того, доступ к ресурсам, которые позволяют установить прямую связь между патентами и препаратами, часто ограничен. Например, существует лишь в отдельных странах либо в виде частных баз данных независимых провайдеров. Уверен, что Pat-INFORMED со временем будет воспринят как существенный шаг вперед в данном направлении. Это одна из тех практических мер, которые можно принимать для того, чтобы преодолеть сложности, с которыми ассоциируется доступ к патентной информации, и упростить заинтересованным организациям задачу поиска патентного статуса лекарственных препаратов по конкретной стране. Мы хотели сделать базу данных простой и удобной для пользователя и ввели возможность поиска по препарату с фильтром по одной или нескольким странам, в том числе России и странам ЕАЭС, а также создали канал, позволяющий взаимодействовать напрямую с патентообладателями. Сейчас в проект вовлечены уже 20 глобальных компаний.

Фрэнсис Гарри: отклики на нашу инициативу позитивные. Фото: Пресс-служба AIPM

- Нашим закономерным партнером в деле создания такой базы данных и упрощения доступа к сведениям о патентах фармацевтических компаний стала ВОИС, - продолжает Томас Куэни. - И для меня большая честь, что они приняли наше предложение о сотрудничестве. Pat-INFORMED содержит патентную информацию по лекарственным препаратам для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, легочных заболеваний, гепатита C, ВИЧ, диабета и другим, входящим в Перечень основных лекарственных средств ВОЗ. На данный момент в Pat-INFORMED хранится информация более чем о 18 тысячах отдельных патентов, о 540 семействах патентов-аналогов и 180 международных непатентованных наименованиях. Я уверен, что со временем подключаться к системе будет все больше и больше компаний и количество терапевтических областей расширится. Партнерство между ВОИС и IFPMA наглядно демонстрирует, как государственные и частные институты могут эффективно взаимодействовать для достижения лучших результатов в сфере здравоохранения.

Разместить информацию о своих патентах может любая компания, готовая следовать принципам защиты прав интеллектуальной собственности

- До появления такого инструмента, как Pat-INFORMED, информация о патентах была представлена в широком круге различных источников, включая созданную ВОИС систему PATENTSCOPE и национальные патентные регистры, - рассказал "РГ" генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри. - Возможности искать ключевые патенты на лекарства на различных рынках раньше не было. В ряде стран, таких как США, Канада, Республика Корея, поиск патентного статуса препарата возможен по специальным источникам. Pat-INFORMED впервые делает эту информацию доступной в простой и понятной форме для неограниченного круга заинтересованных организаций в разных странах и создает прямой канал общения с держателями патентов.

Инициатива ВОИС и IFPMA основана на концепции "глобальной версии" хорошо зарекомендовавшей себя "Оранжевой книги" Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США (Food and Drug Administration, FDA). Она содержит перечень зарегистрированных лекарственных средств и информацию по связанным с ними патентам. На сегодняшний день этот формат рассматривается как золотой стандарт размещения и поиска патентной информации.

- Мы видим позитивный отклик государств - членов ВОИС на нашу инициативу, - продолжает Фрэнсис Гарри. - Партнерство между государством и представителями профессиональных сообществ является фундаментальной основой успешного развития общества, тем более оно важно в такой сфере, как здравоохранение. В документе "Цели устойчивого развития ООН" подобный формат взаимодействия определяется и как цель, и как средство развития общества. Pat-INFORMED - прекрасный пример реализации этого принципа ООН. Система содержит информацию и о патентах, действующих на территории России и ЕАЭС. И мы ставим своей целью расширять ее объем в будущем. За небольшой отрезок времени, что прошел с запуска системы, она показывает себя прекрасно. Мы получаем позитивные отзывы от пользователей системы и фармацевтических компаний - держателей патентов. Оценивать ее эффективность в полном объеме, конечно, пока рано. Но разные эксперты сходятся во мнении, что она позволяет экономить время, ресурсы и быстрее обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами.

- Организации-участники сообщают, что система в отдельных случаях позволяет сократить время закупки на 30 процентов, - уточняет Томас Куэни. - Мы приветствуем участие в инициативе Pat-INFORMED любой компании - большой или маленькой, у которой есть действующие патенты в любой из стран. Условием участия является лишь соответствие стандартам предоставления информации и готовность отвечать на запросы, которые они будут получать в рамках системы.

Справка

ВОИС является специализированным учреждением ООН, созданным для развития сотрудничества и разработки сбалансированной международной нормативно-правовой базы в области интеллектуальной собственности. Штаб-квартира расположена в Женеве. Членами ВОИС является 191 государство, в том числе Россия и прочие страны ЕАЭС. Имеет пять внешних бюро, одно из которых расположено в Москве. Высокий уровень профессионализма в организации и публичном распространении патентных данных ВОИС признан во всем мире. IFPMA - всемирное объединение наукоемких фармацевтических компаний, занятых разработкой, созданием и реализацией лекарств и вакцин для улучшения жизни пациентов во всем мире. Единственным профессиональным объединением - членом организации в России является Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM).