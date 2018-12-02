Стало известно, паспорт какой страны самый сильный

Согласно рейтингу Passport Index, ежегодно сравнивающему паспорта 193 стран-членов ООН по числу государств, открытых для безвизового въезда, на первом месте в 2018 году оказались ОАЭ - обладатели такого паспорта могут въехать без визы или поставить ее по прилету в 167 странах мира.

На втором месте находятся Сингапур и Германия, у них по 166 точек на карте. У США - 165 стран. Замыкает список Афганистан - его граждане могут посетить без визы или с визой по прилету лишь 29 стран.

РФ в этом списке находится на 38 месте. Россиянам открыт въезд без визы или с визой по прилету в 116 странах.

Как заявил ранее министр иностранных дел ОАЭ Абдулл бин Заед, первого места его стране удалось достичь с помощью "позитивной дипломатии".