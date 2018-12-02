Субсидия на привлечение работников вырастет в четыре раза

В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигранта из "визовых" стран. В таком количестве правительство намерено установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По ее словам, потребность в мигрантах была определена по предложению регионов. Сейчас в нашей стране спрос на рабочую силу высок. Так, в службы занятости заявлено 1,6 миллиона вакансий. И это на 16,4 процента больше, чем было в начале года. Вместе с тем регистрируемая безработица - 652,9 тысячи человек, что на 15,8 процента меньше, чем в начале года. Ситуация в экономике характеризуется превышением спроса на рабочую силу над ее предложением. Утверждаемые показатели по привлечению в экономику иностранных работников позволят удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных сотрудников и обеспечить реализацию масштабных инвестпроектов, в частности в энергетике. Например, иностранные работники будут привлечены к строительству газопровода "Сила Сибири", констатировала вице-премьер.

Фактическая потребность в мигрантах в 2019 году определена на уровне 111 тысяч человек плюс 33 тысячи человек - это 30-процентный резерв на случай непредвиденного изменения ситуации. Из этих двух цифр и складывается годовая квота.

Предполагается, что треть трудовых мигрантов (36 процентов) будут трудиться на строительно-монтажных, горных, горно-капитальных, ремонтно-строительных работах. Каждый седьмой (14,2 процента) будет квалифицированным рабочим крупных и мелких промышленных предприятий. Каждый девятый (11 процентов) - рабочим металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.

Фактическая потребность в мигрантах в 2019 году определена на уровне 111 тысяч человек

Помимо "визовых" мигрантов в Россию на заработки приезжают "безвизовые" - из стран, из которых в нашу страну можно въехать без визы. Эта категория иностранных работников не квотируется. Практически единственное ограничение для них - цена патента, дающего право на работу. Чем меньше гастарбайтеры нужны региону, тем дороже патент.

Также Татьяна Голикова рассказала на РТК о проекте постановления, по которому субсидия для работодателей, привлекающих работников на Дальний Восток или в другие приоритетные регионы, может вырасти до миллиона рублей за одного работника. Сейчас она оставляет всего 225 тысяч рублей. Но в связи с ограниченностью финансовых возможностей в регионах губернатор сам сможет определить размер выплаты работодателям в границах 225 тысяч - миллиона рублей. Документ направлен на повышение мобильности трудовых ресурсов и повышение эффективности их привлечения на Дальний Восток, соответствующая программа будет подготовлена до 1 сентября 2019 года.