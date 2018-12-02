Трамп объявит 5 декабря днем траура в связи со смертью Буша-старшего

Президент США Дональд Трамп объявит в стране общенациональный траур в связи со смертью 41-го президента Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, траур будет объявлен пятого декабря. В этот день глава Белого дома и первая леди приедут на похороны в кафедральный собор Вашингтона.

Сандерс также рассказала, что о кончине Джорджа Буша-старшего Дональда и Меланью Трамп уведомили ночью. Утром действующий президент и экс-президент Джордж Буш-младший проведут телефонный разговор, в ходе которого Трамп выразит соболезнования, пишет ТАСС

Бывший президент, экс-глава Центрального разведывательного управления, республиканец Джордж Буш-старший скончался в пятницу на 95-м году жизни.

На президентском посту он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России - Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

Последние годы Буш-старший был прикован к инвалидному креслу, страдая от тяжелой формы болезни Паркинсона. Ранее в апреле этого года умерла супруга Буша - Барбара, с которой он прожил 73 года. Экс-президент США оставил после себя пять детей, 17 внуков и восемь правнуков.