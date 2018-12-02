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02.12.2018 11:44
Рубрика: Спорт

Уайлдер заявил о намерении провести реванш с Фьюри

Текст: Данила Жиляев

Между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером состоится реванш. Об этом заявил Уайлдер после боя с Фьюри, который решением судей завершился вничью.

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В течение боя Деонтей дважды отправлял соперника в нокдаун. Тем не менее, множество ударов Фьюри попали в цель. Впрочем, как отмечают многие западные эксперты, ничья зафиксирована ради того, чтобы все заинтересованные стороны могли заработать еще больше на реванше.

"После двух нокдаунов я был уверен, что выиграл бой. Мы оба воины и бились со всей душой, но я не сомневался, что победил, - сказал Уайлдер. - Я хотел нокаутировать Фьюри, чтобы фанаты смогли увидеть то, что хотят. Давайте дадим им это! Я гарантирую, что реванш будет".

Уайлдер в этом поединке в восьмой раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). При этом оба боксера остались непобежденными.

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