УЕФА утвердил новый клубный турнир

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание третьего клубного турнира в цикле 2021-2024 годов. Такое решение было принято 2 декабря на заседании, которое проходило в Дублине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Новый турнир, в частности, гарантирует, что на групповом этапе еврокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации, тогда как сейчас минимум 26. Кроме того, новый турнир будет открыт для всех национальных ассоциаций. Он предусматривает 141 матч за 15 игровых дней, как и в Лиге Европы. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Отмечается, что перед 1/8 финала вводится дополнительный раунд плей-офф, в котором встретятся вторые места в группах Лиги Европы и третьи места в группах Лиги чемпионов. В сообщении подчеркивается, что формат Лиги чемпионов и схема отбора останутся без изменений.