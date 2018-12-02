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02.12.2018 15:20
Рубрика: Общество

Утвержден экипаж очередной экспедиции на МКС

Госкомиссия на казахстанском космодроме Байконур утвердила экипаж новой экспедиции на МКС на "Союзе МС-11". Об этом рассказали в "Роскосмосе".

В основном экипаже - космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко, а также астронавты НАСА и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Фото: NASA.GOV
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"Дублирующий экипаж - Александр Скворцов (Роскосмос), Эндрю Морган (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство)", - передает ТАСС заявление корпорации.

Продолжительность полета составит предположительно 194 дня. Запуск планируется осуществить 3 декабря в 14.31 по московскому времени с 1-ой стартовой площадки. Стыковка с орбитальной станцией должна пройти позже тем же днем около 8 вечера по Москве.

Напомним, неудачный запуск "Союза-ФГ" состоялся 11 октября. На борту находились двое космонавтов - Алексей Овчинин и Ник Хейг, они сумели эвакуироваться и не пострадали. Авария произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступеней при сборке на Байконуре.

Общество Космос Запуски "Союзов"
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