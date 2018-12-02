В армии ввели особый контроль расходов

Координация деятельности органов госвласти при решении задач обороны страны приобретает все большее значение. Генштаб определяет пути совершенствования системы межведомственного взаимодействия, их успешно использует Национальный центр управления обороной, а в итоге существенно повышается эффективность всей совместной работы.

Об этом на IV научно-практической конференции, посвященной информационному сотрудничеству различных структур в оборонной сфере, заявил глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

Такие конференции его министерство проводит ежегодно. Понятно, что четко налаженное межведомственное взаимодействие критически важный фактор в особый период. Но нельзя о нем забывать и в мирной жизни. Сейчас, по словам Шойгу, ресурсы этой информационной системы прежде всего направлены на обеспечение нашей войсковой группировки в Сирии и оказание помощи властям Дамаска в налаживании мирной жизни. Кроме того, межведомственное взаимодействие работает при оснащении армии и флота новым вооружением и техникой. Без него было бы трудней решать социальные проблемы военнослужащих, оказывать помощь регионам в ликвидации стихийных бедствий и катастроф.

Например, установка в воинских частях и учреждениях приборов учета (только за год их поставили 130 тысяч) позволила мониторить качество коммунальных услуг и резко сократить на них затраты

К примеру, в минобороны сейчас одновременно контролируют выполнение почти 3,5 тыс. контрактов, расходование средств на которые отслеживаются по каждому направлению. "То есть деньги, выделяемые на каждый, утрированно скажу, патрон или самолет, "окрашены" и потратить их на что-либо другое невозможно", - объяснил Шойгу. Это позволило генералам использовать финансы на покупку нового арсенала более эффективно и, соответственно, получать больше вооружения и техники.

В оборудованных веб-камерами вузах минобороны постоянно отслеживается учебный процесс. Установка в воинских частях и учреждениях приборов учета (только за год их поставили 130 тыс.) позволила мониторить качество коммунальных услуг и резко сократить на них затраты. Кроме того, в армии внедрили систему планирования и контроля питания военнослужащих. "То же самое должно быть в субъектах Российской Федерации - не только в части образования, но и здравоохранения, коммунального хозяйства", - уверен Шойгу. Он абсолютно убежден: национальные центры, подобные оборонному, должны появиться по всей стране для эффективного управления экономикой и хозяйством. Будущее за ними. Ушло время руководства в ручном режиме. "Даже когда идет подготовка к 1 сентября, лежат ворохи бумаг со всех сторон, доклады надзорных органов по поводу ремонтов, санэпиднадзор проверяет, что происходит в столовых и на кухнях. Органы внутренних дел смотрят, готовы ли системы безопасности в школах. Хотя все это может делаться совершенно элементарно", - добавил министр.

Он рассказал, что в план деятельности минобороны на 2019-2025 годы включены мероприятия по повышению качества медицинского обслуживания, развитию образования и науки, улучшению жилищных условий военнослужащих и членов их семей, а также по пропаганде здорового образа жизни.