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02.12.2018 20:03
Рубрика: Власть

Военный расчет

В армии ввели особый контроль расходов
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7734 (271)
Координация деятельности органов госвласти при решении задач обороны страны приобретает все большее значение. Генштаб определяет пути совершенствования системы межведомственного взаимодействия, их успешно использует Национальный центр управления обороной, а в итоге существенно повышается эффективность всей совместной работы.

Об этом на IV научно-практической конференции, посвященной информационному сотрудничеству различных структур в оборонной сфере, заявил глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

Такие конференции его министерство проводит ежегодно. Понятно, что четко налаженное межведомственное взаимодействие критически важный фактор в особый период. Но нельзя о нем забывать и в мирной жизни. Сейчас, по словам Шойгу, ресурсы этой информационной системы прежде всего направлены на обеспечение нашей войсковой группировки в Сирии и оказание помощи властям Дамаска в налаживании мирной жизни. Кроме того, межведомственное взаимодействие работает при оснащении армии и флота новым вооружением и техникой. Без него было бы трудней решать социальные проблемы военнослужащих, оказывать помощь регионам в ликвидации стихийных бедствий и катастроф.

Например, установка в воинских частях и учреждениях приборов учета (только за год их поставили 130 тысяч) позволила мониторить качество коммунальных услуг и резко сократить на них затраты

К примеру, в минобороны сейчас одновременно контролируют выполнение почти 3,5 тыс. контрактов, расходование средств на которые отслеживаются по каждому направлению. "То есть деньги, выделяемые на каждый, утрированно скажу, патрон или самолет, "окрашены" и потратить их на что-либо другое невозможно", - объяснил Шойгу. Это позволило генералам использовать финансы на покупку нового арсенала более эффективно и, соответственно, получать больше вооружения и техники.

Фото: depositphotos.com
Валентина Матвиенко призвала к контролю вооружений

В оборудованных веб-камерами вузах минобороны постоянно отслеживается учебный процесс. Установка в воинских частях и учреждениях приборов учета (только за год их поставили 130 тыс.) позволила мониторить качество коммунальных услуг и резко сократить на них затраты. Кроме того, в армии внедрили систему планирования и контроля питания военнослужащих. "То же самое должно быть в субъектах Российской Федерации - не только в части образования, но и здравоохранения, коммунального хозяйства", - уверен Шойгу. Он абсолютно убежден: национальные центры, подобные оборонному, должны появиться по всей стране для эффективного управления экономикой и хозяйством. Будущее за ними. Ушло время руководства в ручном режиме. "Даже когда идет подготовка к 1 сентября, лежат ворохи бумаг со всех сторон, доклады надзорных органов по поводу ремонтов, санэпиднадзор проверяет, что происходит в столовых и на кухнях. Органы внутренних дел смотрят, готовы ли системы безопасности в школах. Хотя все это может делаться совершенно элементарно", - добавил министр.

Он рассказал, что в план деятельности минобороны на 2019-2025 годы включены мероприятия по повышению качества медицинского обслуживания, развитию образования и науки, улучшению жилищных условий военнослужащих и членов их семей, а также по пропаганде здорового образа жизни.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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