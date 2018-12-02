В Госдуме готовят послабления для приема украинцев в гражданство России

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками готовит ряд законопроектов с целью облегчения гражданам Украины получения российского паспорта, рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Он напомнил, что нижняя палата уже приняла в первом чтении один такой документ. Он наделяет президента РФ полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Это могут быть соотечественники, проживающие в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой.

Кроме того, рассказал Водолацкий РИА Новости, в его комитете готовится еще ряд инициатив, которые позволят быстрее получить российское гражданство тем украинцам, которые "подвергаются репрессиям на территории Украины" и вынужденно выехали в южные регионы России.

В частности, речь идет об упрощении сдачи экзамена по русскому языку для лиц, которые были рождены в СССР. Также будут разработаны меры для получения российского гражданства детьми из смешанных браков.

"Это касается того, тех лиц, которые родились на территории Советского союза, у которых родным и так был русский язык, не надо им сдавать знание русского языка, они его и так знают не хуже нас, - заметил Водолацкий. - Второе, это для детей, которые родились в смешанных браках, независимо от территории страны проживания сегодня, вот эти дети, ситуация (с ними) у нас тоже не урегулирована. Сейчас мы законодательно урегулируем, чтобы такие дети тоже имели приоритет при получении российского гражданства, если один из родителей является гражданином РФ".

По его словам, новые инициативы могут быть внесены в Госдуму в декабре этого года либо в январе следующего.