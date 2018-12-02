В Корее судья спас футболиста от смерти

Быстрая реакция судьи и оперативные действия подоспевших медиков смогли спасти от смерти в Южной Корее молодого футболиста, у которого прямо на поле остановилось дыхание. Игрок уже пришел в себе и поблагодарил спасителей.

Инцидент произошел 28 ноября во время футбольного матча в городе Тэчжон, где встречались клубы второго дивизиона корейской лиги "Тэчжон" и "Кванчжу". Чрезвычайная ситуация случилась в прямом эфире уже на третьей минуте игры, когда 20-летний игрок клуба "Кванчжу" Ли Сын Мо во время борьбы за верховой мяч столкнулся в прыжке с противником. Сначала показалось, что ситуация - рядовая, столкновение было не очень сильным, но Ли упал очень неудачно, ударился головой о землю и застыл в неестественной позе.

К счастью, это заметил главный арбитр встречи 33-летний Ким Хи Гон, который немедленно остановил игру, подбежал к пострадавшему и тут же показал жестом, что требуется медицинская помощь. Футболист уже лежал без сознания и без дыхания. Пока врачи не подошли, судья запрокинул голову игрока таким образом, чтобы язык не перекрыл дыхательные пути и начал оказание первой помощи. Подбежавшие медики продолжили делать искусственное дыхание. Уже через минуту после падения на поле выехала машина скорой помощи, куда переместили игрока.

В результате игрока удалось спасти, он в больнице пришел в себя и поблагодарил спасших его людей, а также заверил родных и близких, что с ним "уже все в порядке". Врачи же диагностировали у Ли мелкие переломы шейных позвонков и трещины на пальце руки, сказав, что ему потребуется два-три месяца на восстановление. Есть подозрения, что у игрока произошла кратковременная остановка сердца, которое удалось "перезапустить" прямо на поле непрямым массажем сердца.

Эксперты признали, что оперативные действия судьи и медицинских сотрудников матча позволили спасти жизнь спортсмену. "Я проследил за падением Ли Сын Мо и отметил, что он неудачно упал и остался лежать как-то странно. Мне также показалось, что у него начались судороги. Поэтому я принял решение остановить встречу и подбежал к игроку, чтобы как-то помочь", - пояснил свои действия один из главных героев - судья Ким Хи Гон.

Комментаторы же признали, что введенная в последние годы строгая система соответствующей подготовки арбитров принесла свои плоды. Несколько лет назад в Корее во время футбольных и бейсбольных матчей были случаи, когда игрокам становилось плохо на поле, а им не смогли вовремя помочь, что приводило, в том числе, и к трагическим результатам. После этого судей добязали проходить регулярные курсы и подтверждать свою квалификацию по части оказания первой помощи. Именно это и позволило в данном случае спасти человека.