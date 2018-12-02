В МВФ увидели риски для экономического спада из-за торговых трений

Негативное влияние на глобальный экономический рост стали оказывать торговые трения. С таким предупреждением в адрес лидеров стран Группы двадцати (G20) выступила Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Ее заявление опубликовано на сайте МВФ.

"Выбор правильной политики имеет принципиально значение для отдельных экономик, глобальной экономики и людей во всем мире", - заявила Лагард. По ее мнению, нужно отменить недавние повышения пошлин и модернизировать торговую мировую систему, основываясь на правилах учета интересов всех сторон.

Проблема "чрезмерного уровня глобального госдолга" требует срочного разрешения, настаивает она.