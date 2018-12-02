В ирландском Дублине в воскресенье состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2020. 55 команд, среди которых была и сборная России, узнали своих будущих соперников. По итогам квалификации 20 из них получат право сыграть в финальном турнире.

"Евро для Европы" - проект опального ныне экс-президента УЕФА Мишеля Платини. Именно легендарному французу пришла когда-то в голову идея отметить 60-летие континентальных первенств довольно необычным образом. Турнир не стали отдавать одной конкретной стране, а разбросали его по всему Старому Свету. Целых 12 стран получили право провести у себя матчи. В их числе, разумеется, и Россия. Три поединка группового этапа и четвертьфинал пройдут на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 68 тысяч человек. Ну а полуфиналы и главный поединок Евро примет "Уэмбли".

Принцип вчерашней жеребьевки был довольно простым. Команды разбили на шесть корзин, согласно рейтингу. Россия оказалась во второй по силе, то есть автоматически получала в соперники хотя бы одну топ-сборную. Далее участников распределили по 10 группам, причем пять из них содержат по пять команд, а еще пять - по шесть. Интересно, что все они получились на редкость равными.

Чтобы попасть в финальный турнир, нужно занять в своей отборочной группе первое или второе место

В группе "I", куда попали россияне, шесть сборных. Это означает, что абсолютно все матчи команды в следующем году будут официальными. Здесь есть явный фаворит - лидер рейтинга ФИФА сборная Бельгии. Шансы сборной России занять место не ниже второго, а именно такой результат в отборочном цикле гарантирует выход в финальную часть, букмекеры тоже оценивают как очень высокие. Шотландии, Кипру, Казахстану и тем более Сан-Марино придется тяжело.

Самым сложным оппонентом для сборной России, разумеется, будет Бельгия. "Красные дьяволы" на минувшем чемпионате мира впервые в своей истории выиграли медали - домой они вернулись с "бронзой". Роберто Мартинесу, тренирующему бельгийцев, нужно только делать правильный выбор игроков и эффективно пользоваться тем обилием талантов, которые есть в его распоряжении.

Это, кстати, не означает, что "дьяволам" нужно сдаваться заранее. Игроки нынешней сборной России знают об этом не понаслышке. В марте 2017-го они принимали Бельгию в контрольном матче на сочинском стадионе "Фишт". И, уступая 1:3 по ходу встречи, смогли добыть боевую ничью 3:3. Да и в Лиге наций команда Мартинеса выступила далеко не безупречно. Чего стоит хотя бы последний матч против Швейцарии, в котором, ведя 2:0, Бельгия пропустила аж пять мячей подряд. И вместе с этой игрой отдала сопернику еще и итоговое первое место в группе.

Второй по статусу соперник - Шотландия. К ней, конечно, нужно относиться уважительно, но не более. Шотландцы - единственная сборная с Британских островов, не пробившаяся на Евро-2016. На больших турнирах "тартановую армию" вообще не видели аж с 1998 года. Пожалуй, именно шотландцы сейчас проповедуют наиболее классический, британский футбольный стиль. Это силовая борьба на любом участке поля, фланговые проходы, навесы и акцент на "стандарты".

- Бельгия - первая в рейтинге ФИФА. Тут комментарии излишни, на чемпионате мира мы все видели, - заявил журналистам после жеребьевки главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - Остальные команды за последние два года ни разу не видел, мы не соприкасались. Единственное - "Рейнджерс" играл с "Уфой" и "Спартаком", боевитая команда, но без изюминки. Если сборная Шотландии играет так же - это плюс для нас.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, в свою очередь, тоже вспомнил прошедший чемпионат мира.

- С удовольствием вернемся в Россию, как и наши болельщики, - сказал рулевой "красных дьяволов". - Сборную России мы хорошо знаем, она произвела впечатление на чемпионате мира. Они здорово действовали тактически, особенно с Испанией.

Алекс Маклиш, возглавляющий сборную Шотландии, честно признался - его команда не будет фаворитом. Но дать бой постарается всем, особенно дома.

- Очевидно, что Бельгия и Россия - главные фавориты группы. Посмотрим, что мы сможем сделать против них, - сообщил Маклиш. - Очень надеюсь, что сможем победить Россию в Глазго. Но последние лет 20 проблемой для Шотландии были матчи не только с фаворитами. Мы теряли очки там, где не должны были, поэтому не могли пробиться на Евро.

Добавим, что календарь турнира будет обнародован позже.