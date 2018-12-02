В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО

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02.12.2018 11:38
Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

3 декабря - пресс-конференция, посвященная либерализации тарифов по ОСАГО

3 декабря (понедельник) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция, исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Владимировича Уфимцева на тему: "Первый этап либерализации тарифов по ОСАГО: чего ждать автовладельцам".
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В ходе пресс-конференции  будут  освещены  следующие вопросы:

- каким станет тарифный коридор базовых ставок;

- чем будут руководствоваться страховые компании при выборе тарифа внутри тарифного коридора;

- какие изменения заложены ЦБ в систему коэффициента "возраст-стаж";

- какой реформе подвергнут коэффициент аварийности - бонус-малус (КБМ).

Расчетный срок введения новых тарифов- 1 января 2019 года

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