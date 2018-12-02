В "РГ" обсудят либерализацию тарифов по ОСАГО

3 декабря (понедельник) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция, исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Владимировича Уфимцева на тему: "Первый этап либерализации тарифов по ОСАГО: чего ждать автовладельцам".
В ходе пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:
- каким станет тарифный коридор базовых ставок;
- чем будут руководствоваться страховые компании при выборе тарифа внутри тарифного коридора;
- какие изменения заложены ЦБ в систему коэффициента "возраст-стаж";
- какой реформе подвергнут коэффициент аварийности - бонус-малус (КБМ).
Расчетный срок введения новых тарифов- 1 января 2019 года