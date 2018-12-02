В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый пляж

В Таиланде несколько сотен рифовых акул были замечены в районе пляжа Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле, который стал знаменитым после выхода фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо. Соответствующее видео появилось в Facebook.

Экологи отметили, что массовое скопление хищников у берегов Пхи-Пхи-Ле является хорошим знаком, свидетельствующим о регенерации острова.

Напомним, что Maya Beach был закрыт для туристов с июня по сентябрь 2018 года из-за вымирания кораллов. Предполагалось, что за полгода экосистема пляжа восстановится, однако этого не произошло и запрет продлили.

Судя по появлению акул в районе Maya Beach, нарушенный экологический баланс постепенно восстанавливается, считают экологи.