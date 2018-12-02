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02.12.2018 15:13
Рубрика: В мире

В Тбилиси задержали семерых граждан Украины

Текст: Константин Волков

В гостинице "Альянс" в Тбилиси прошедшей ночью были задержаны семь граждан Украины, в их числе бывший грузинский военнослужащий Лука Чхетия, который воевал в украинском националистическом батальоне "Донбасс". Об этом сообщил 2 декабря грузинский телеканал Rustavi 2.

Отмечается, что все задержанные проживают в отеле "Альянс" с 27 ноября. Сотрудники гостиницы подтвердили, что у всех семерых украинские паспорта.

Как заявил журналистам Серго Чхетия, отец арестованного, его сын собирался принять участие в акции протеста в грузинской столице 2 декабря.

Между тем МВД Грузии не комментирует задержание.

Косачев прокомментировал итоги выборов президента Грузии

В настоящее время несколько тысяч человек собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Митинг проводит оппозиционное объединение "Сила в единстве", которое отказалось признавать результаты второго тура президентских выборов. Перед собравшимися выступил в том числе Григол Вашадзе, соратник Саакашавили из партии "Единое национальное движение" (ЕНД). По его словам, все собравшиеся требуют досрочных парламентских выборов, поскольку выборы президента "оказались тотально сфальсифицированы".

Согласно данным ЦИК Грузии, на прошедшем в минувшую среду втором туре президентских выборов победила Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Зурабишвили набрала 59,5% голосов, тогда как ее соперник Григол Вашадзе из ЕНД - 40,4%. Явка избирателей на выборы составила 56,2%.

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