Валентина Матвиенко призвала к контролю вооружений

Со дня подписания Санкт-Петербургской декларации о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов исполнилось 150 лет. О том, каков сейчас баланс потребностей войны и требований человеколюбия, говорили в пятницу в Таврическом дворце Северной столицы участники тематической конференции.

"Принятые тогда ограничения легли в основу таких универсальных принципов права применения силы, как необходимость и гуманность. Этот важнейший международный документ ознаменовал начало глубинных изменений в отношении к методам ведения войны", - отметила, открывая дискуссию, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Выступивший с основным докладом президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, отметил, что "декларация была принята военными державами, созванными Россией с целью запретить новый вид оружия, который она сама же и изобрела, но потом признала нравственно недопустимым". "Сегодня все нормы международного гуманитарного права, защищающие наиболее уязвимых в вооруженном конфликте, призваны сохранять тщательно выверенное равновесие между военной необходимостью и гуманностью, начало которому положила Санкт-Петербургская декларация", - подчеркнул он. Документ стал предтечей таких важнейших документов, как Женевские конвенции 1949 года и договоры о разоружении, подписанные в послевоенный период.

Имеющиеся каналы урегулирования проблем между странами не задействуются длительное время

Казалось бы, нормативно-правовая база международного гуманитарного права создала и дает достаточно инструментов для сдерживания гонки вооружений и защиты населения от военных конфликтов. Однако сегодняшнее состояние контроля над вооружениями, по мнению Валентины Матвиенко, внушает тревогу. "Фактически под вопросом оказалось будущее основополагающих договоренностей по контролю над вооружениями. Речь идет о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - заявила она.

В связи с этим глава Совфеда также упомянула о решении США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, вызвавшем весьма негативную реакцию других партнеров.

"Хуже всего то, что имеющиеся каналы урегулирования этих проблем не задействуются уже длительное время. Все это очень серьезно дестабилизирует международную обстановку, подрывает стратегическую стабильность и усложняет сложившуюся ситуацию в сфере международной безопасности", - отметила Матвиенко. Россия, по ее словам, последовательно выступает за диалог по всему спектру тематики контроля над вооружениями.

Также Москва продолжит оказывать помощь народам, пострадавшим от действий нарушителей международного гуманитарного права. В первую очередь - народу Сирии. Об этом Матвиенко заявила в ходе двусторонней встречи с главой МККК. "Мы неоднократно ставили перед мировым сообществом вопрос об оказании гуманитарного содействия в восстановлении инфраструктуры, предлагали помочь сирийскому народу. К глубокому сожалению, не все цивилизованные страны откликнулись на наше предложение, - посетовала она в ходе беседы. - Несмотря на это, Россия продолжит следовать своей линии и будет оказывать сирийскому населению всю необходимую гуманитарную помощь".