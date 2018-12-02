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02.12.2018 19:32
Рубрика: Власть

Политика по правилам

Валентина Матвиенко призвала к контролю вооружений
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7734 (271)
Со дня подписания Санкт-Петербургской декларации о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов исполнилось 150 лет. О том, каков сейчас баланс потребностей войны и требований человеколюбия, говорили в пятницу в Таврическом дворце Северной столицы участники тематической конференции.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Принятые тогда ограничения легли в основу таких универсальных принципов права применения силы, как необходимость и гуманность. Этот важнейший международный документ ознаменовал начало глубинных изменений в отношении к методам ведения войны", - отметила, открывая дискуссию, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Выступивший с основным докладом президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, отметил, что "декларация была принята военными державами, созванными Россией с целью запретить новый вид оружия, который она сама же и изобрела, но потом признала нравственно недопустимым". "Сегодня все нормы международного гуманитарного права, защищающие наиболее уязвимых в вооруженном конфликте, призваны сохранять тщательно выверенное равновесие между военной необходимостью и гуманностью, начало которому положила Санкт-Петербургская декларация", - подчеркнул он. Документ стал предтечей таких важнейших документов, как Женевские конвенции 1949 года и договоры о разоружении, подписанные в послевоенный период.

Имеющиеся каналы урегулирования проблем между странами не задействуются длительное время

Казалось бы, нормативно-правовая база международного гуманитарного права создала и дает достаточно инструментов для сдерживания гонки вооружений и защиты населения от военных конфликтов. Однако сегодняшнее состояние контроля над вооружениями, по мнению Валентины Матвиенко, внушает тревогу. "Фактически под вопросом оказалось будущее основополагающих договоренностей по контролю над вооружениями. Речь идет о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - заявила она.

В связи с этим глава Совфеда также упомянула о решении США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, вызвавшем весьма негативную реакцию других партнеров.

Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo
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"Хуже всего то, что имеющиеся каналы урегулирования этих проблем не задействуются уже длительное время. Все это очень серьезно дестабилизирует международную обстановку, подрывает стратегическую стабильность и усложняет сложившуюся ситуацию в сфере международной безопасности", - отметила Матвиенко. Россия, по ее словам, последовательно выступает за диалог по всему спектру тематики контроля над вооружениями.

Также Москва продолжит оказывать помощь народам, пострадавшим от действий нарушителей международного гуманитарного права. В первую очередь - народу Сирии. Об этом Матвиенко заявила в ходе двусторонней встречи с главой МККК. "Мы неоднократно ставили перед мировым сообществом вопрос об оказании гуманитарного содействия в восстановлении инфраструктуры, предлагали помочь сирийскому народу. К глубокому сожалению, не все цивилизованные страны откликнулись на наше предложение, - посетовала она в ходе беседы. - Несмотря на это, Россия продолжит следовать своей линии и будет оказывать сирийскому населению всю необходимую гуманитарную помощь".

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