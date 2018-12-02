Владимир Путин нашел общие подходы к проблемам с коллегами по G20

Саммит "Группы двадцати" впервые прошел на южноамериканском континенте – в аргентинском Буэнос-Айресе. Его участник - президент РФ Владимир Путин - счел масштабную встречу лидеров удачной. Несмотря на разногласия, удалось согласовать итоговый документ, в котором руководители стран G20 наметили общие подходы и в экономике, и в сфере безопасности.

Немаловажно, что другие лидеры поддержали позицию России о необходимости реформы Всемирной торговой организации (ВТО). А сам президент РФ воспользовался "площадкой" саммита для плодотворных переговоров с коллегами, которым, в числе прочего, разъяснил позицию по керченскому инциденту.

По столице Аргентины Путин передвигался на отечественном лимузине "Аурус" - автомобиль из проекта "Кортеж" впервые преодолел такое огромное расстояние, прибыв вместе с президентом из Москвы. Российский лидер, как позже выяснилось на пресс-конференции, доволен машиной: она, по его словам, "хорошо собранная и удобная". Приглянулся лимузин и представителям арабских стран, которые, как рассказал Путин, выразили намерение приобрести такой же.

Рабочий график российского лидера был расписан буквально по минутам. И первым мероприятием стала традиционная встреча "на полях" двадцатки с коллегами по БРИКС (объединение Бразилии, РФ, Индии, Китая и ЮАР). В переговорах в этом формате, судя по отзывам участников, наблюдалось куда больше согласия, чем в дискуссиях в рамках "двадцатки". Путин, выступая перед коллегами, представил свою позицию по принципиальным для России вопросам в сфере экономики и безопасности.

В частности, он предупредил о последствиях возможного отказа США от обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Позиция руководства страны создает риск неконтролируемой гонки вооружений, заявил президент РФ. Также российский лидер предупредил о недопустимости "авантюрного использования" террористов в геополитических целях, ведь "заигрывания" с ними побуждают совершать новые кровавые злодеяния.

Говоря на экономические темы, Владимир Путин осудил практику односторонних санкций и протекционизма, ведь это, по его словам, "разрывает ткань" мировой экономики. Президент РФ призвал страны БРИКС вместе активно выступать в пользу формирования справедливой системы международных отношений.

Слова президента РФ прозвучали на фоне заявлений ряда участников саммита "двадцатки" об ужесточении санкционного режима против нашей страны. Об это заявила журналистам премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, объявив такой потенциальный шаг последствием инцидента в Керченском проливе. Кроме того, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в Аргентине о возможности продления Евросоюзом антироссийских санкций в декабре по той же причине.

Президент РФ позже потратил немало времени, объясняя участникам саммита позицию России на тему инцидента с украинскими кораблями, которые были задержаны при пересечении границы РФ. Свои разъяснения российский лидер давал интересующимся коллегам и в ходе полноценных переговоров, и во время кратких контактов.

Так, "поминутную хронологию" событий Путин изложил в ходе бесед с канцлером Германии Ангелой Меркель (лидеры вместе позавтракали) и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер признался журналистам, что не уверен, удалось ли ему убедить собеседников - "реакция была спокойная". "Ну, а какие будут возражения, если прямо в судовом журнале было записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и в Керченский пролив. Это спланированная провокация. Так и есть", - сказал президент, пояснив, что это следует и из документов, и из показаний самих моряков. "Ну что здесь скажешь, здесь возразить-то нечего", - добавил Владимир Путин.

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану российский лидер тоже изложил позицию по кораблям, сообщил позже глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выразил уверенность, что лидеры Франции, Турции и Германии, услышали аргументы Владимира Путина.

Чего не скажешь о президенте США Дональде Трампе. Полноценной встречи лидеров "на полях" саммита не случилось - о ее отмене объявил сам Трамп, назвав причиной все ту же ситуацию с кораблями. В итоге президенты все же пообщались - как говорится, "на ногах", то есть вкратце.

"Я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море, - рассказал российский лидер. - У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня - своя. Но, во всяком случае, мы остались при своем мнении".

По словам Путина, встреча с Трампом состоится, когда американская сторона будет к этому готова. Переговоры, по его словам, давно назрели - особенно в связи с намерением США выйти из ДРСМД, а также грядущем завершением договора СНВ-3. Он отметил, что данные переговоры важны для всего мира. Ведь ребром стоят вопросы, связанные, в том числе, с нераспространением оружия массового уничтожения.

Хотя внимание всех СМИ и было приковано к несостоявшимся российско-американским переговорам, куда более содержательные встречи у российского лидера состоялись с другими коллегами. Особенно результативная "двусторонка" у Путина прошла с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Как сообщил по ее итогам президент РФ, Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Окончательной точки по поводу объемов пока не поставлено, и это станет предметом последующих договоренностей.

На переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ главной темой ожидаемо стал мирный договор - над ним, согласно договоренностям, будут работать спецпредставители с обеих сторон под кураторством министров иностранных дел.

Кроме того, собеседниками Путина "на полях" G20 стали лидеры Китая и Индии, с которыми президент РФ договорился о регулярных встречах в таком "тройном" формате.

И, конечно же, президент РФ провел отдельные переговоры с "хозяином" саммита. Владимир Путин и Маурисио Макри, в частности, подписали стратегический документ о партнерстве в области мирного атома, который откроет возможности для строительства АЭС российского дизайна в Аргентине.

Сам саммит G20 состоялся в закрытом для журналистов режиме. Лидеры общались в разных режимах, включая неформальный.

Главное предложение, с которым выступил российский лидер, журналистам раскрыла его представитель в "двадцатке" Светлана Лукаш. Путин, по ее словам, заявил о том, что G20 должна выработать подходы к реформе ВТО. Через год, когда лидеры встретятся в Японии, можно будет выступить с совместными предложениями в этой сфере, предположил Путин. Президент РФ, по словам Лукаш, отметил роль ВТО, которая должна оставаться центральной площадкой в регулировании торговых споров. Реформировать организацию надо, так как она не вполне эффективна в регулировании новых сфер - таких как электронная торговля, торговля услугами или инвестиции, пояснила шерпа.

Мысль о реформе организации вошла и в итоговое заявление лидеров, над которым долгое время трудились шерпы и эксперты. Собственно, документ могли бы и вообще не согласовать - так произошло на последнем саммите АТЭС. Так что сам факт выхода на коммюнике Владимир Путин позже назвал достижением. Однако споры все же сыграли свою роль: итоговый документ, согласно оценке российского лидера, носил общий характер.

Споры, по его словам, возникли на тему миграционного кризиса, вопросов торговли и так далее. Однако и такой документ, который Путин назвал "округлым", тоже пойдет "на пользу", ведь он, по его словам, высветил наиболее важные проблемы и показал "двадцатке" направление движения.

Кроме договоренности о создании механизма для реформы ВТО, итоговое заявление содержало общий призыв активизировать борьбу с финансированием терроризма. Кроме того, лидеры сочли нужным не давать террористам использовать в своих целях соцсети. Руководители стран также отметили важность повышения надежности поставок энергоресурсов и договорились работать над повышением эффективности потребления энергии.