Власти Турции хотят покончить с традицией стрельбы на свадьбах

Сотни человек ежегодно получают ранения в результате стрельбы на свадьбах в Турции, и теперь власти республики хотят покончить с этой опасной традицией. Министерство внутренних дел разослало указание по стране, согласно которому все госслужащие, ставшие свидетелями подобного поведения, обязаны сообщать об этом в правоохранительные органы. В противном случае им самим грозит наказание.

Согласно статистике, в 2017 году стрельба на свадьбах привела к гибели 22 человек и ранению еще 1766. В этом году, по данным газеты Sabah, были убиты 8 человек, более 1200 пострадали. Все это произошло из-за того, что пули, выпущенные в воздух, падают обратно на землю. Несмотря на то, что их скорость гораздо ниже, чем непосредственно в момент выстрела, ее достаточно, чтобы ранить человека.

Интересно, что стрельба во время различных торжеств была запрещена в Турции еще в 2010 году (согласно уголовному кодексу, за это можно попасть в тюрьму на срок до трех лет), однако закон применяется обычно лишь в случаях со смертельным исходом. До окончательного приговора при ранении стараются не доводить, ведь виновными оказываются близкие родственники со стороны жениха или невесты.

Впрочем, есть еще одна причина для отказа от этой шумной традиции. Несколько лет назад в местечке Хаккари обстреляли штаб-квартиру правящей Партии справедливости и развития. Однако местные жители поняли это лишь спустя некоторое время, поскольку в тот момент в городе праздновали две свадьбы, которые сопровождались стрельбой, устроенной гостями, и барабанным боем, которым отвечали хозяева.