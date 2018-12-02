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02.12.2018 19:12
Рубрика: Экономика

Рынок ищет баланс

Встреча министров энергетики ОПЕК+ вернет цены на нефть выше 60 долларов
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7734 (271)
На этой неделе - 5 и 6 декабря - пройдет встреча министров энергетики 25 стран, которые примут решение, как сбалансировать мировой рынок нефти, который движется к профициту предложения. Высказывания министров в прессе (в том числе анонимно) наводят на мысль, что будет принято решение о сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+, однако в части параметров ясности нет. Решение задаст котировкам тон как минимум на начало 2019 года.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

С вероятностью 35 процентов ОПЕК+ решит сократить добычу суммарно на миллион баррелей в сутки, то есть настолько, насколько увеличил добычу с лета, следует из прогноза фонда Commodities Trading Corporation, которым руководят выходцы из Morgan Stanley. Этот сценарий предполагает также снижение градуса напряженности между США и Китаем из-за торговых войн. Эти решения позволят нефти остаться выше отметки 60 долларов за баррель Brent.

Менее позитивный для рынка сценарий - с вероятностью 30 процентов - предполагает тот же объем сокращения добычи в странах ОПЕК+, но обострение конфликта между США и Китаем. В этом случае Brent грозит ослабление на пять долларов и высокая волатильность.

Скорее всего, страны ОПЕК+ решат суммарно сократить добычу нефти на миллион баррелей в сутки

Самый плохой сценарий - с вероятностью 25 процентов - отказ ОПЕК+ сокращать добычу и обострение торговых конфликтов. В этом случае не исключено, что Brent упадет до 40 долларов.

Наконец, есть и чересчур позитивный сценарий, предпосылок к которому мало - с вероятностью 10 процентов. Именно он может вернуть нефть ближе к 80 долларам. Для этого ОПЕК+ нужно сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки, саммиту G20 - дать позитивные сигналы рынку, а РФ, Саудовской Аравии и США (не участвуют в сделке ОПЕК+) - прийти к консенсусу по добыче.

Фото: Depositphotos.com
Что ждет российский рынок топлива

Саудовская Аравия уже почти неделю осторожно наполняет рынок информацией о том, что в целом готова сократить нефтедобычу в следующем году даже в условиях давления со стороны США. Кроме того, на форуме "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин обмолвился о том, что Россия готова продолжать совместную работу с Саудовской Аравией по стабилизации нефтяного рынка, если это будет необходимо. И все равно неопределенность на рынке остается высокой, поэтому сомневающиеся инвесторы удерживают позиции. "Несмотря на то что наш базовый сценарий предполагает, что члены ОПЕК+ сохранят роль балансирующего производителя и примут решение о сокращении уровня добычи, нефтяные цены не смогут продемонстрировать заметный рост, учитывая текущий уровень добычи", - считают аналитики Нордеа банка.

Текущий диапазон цен около 60 долларов за баррель комфортен для производителей и потребителей, заявил в беседе с ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак. Скачок до 86 долларов он оценил как краткосрочный и связал с ажиотажем вокруг Ирана. Таким образом, можно предположить, что первый сценарий - сокращение добычи на миллион баррелей в сутки без обострения торгового конфликта между США и Китаем - наиболее вероятный исход для рынка.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Александра Воздвиженская
Экономика Отрасли Нефть и газ Сокращение добычи нефти Цена на нефть
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