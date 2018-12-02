Взрыв прогремел в Мексике у здания консульства США

Взрывное устройство было приведено в действие у консульства США в городе Гвадалахара (штат Халиско). Инцидент произошел в субботу. Об этом в своем Twitter сообщила генеральная прокуратура региона.

О пострадавших сообщений нет. Федеральные власти уже приступили к расследованию, пишет ТАСС.

Телеканал Televisa уточняет, что неизвестный бросил устройство в направлении здания консульства, а затем скрылся. Взрыв лишь незначительно повредил ограждение сада. По неофициальной информации, на месте ЧП обнаружены фрагменты осколочной гранаты.