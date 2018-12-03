Стартует новая волна государственной итоговой аттестации: 5 декабря 650 тысяч одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение - первое испытание, которое является допуском к ЕГЭ.

- Важна самостоятельность: не допускается списывание или цитирование по памяти чужого текста, - подчеркивает заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Пять открытых направлений тем известны: "Отцы и дети", "Мечта и реальность", "Месть и великодушие", "Искусство и ремесло", "Доброта и жестокость".

А вот комплекты с конкретными вопросами по темам будут опубликованы для каждого региона за 15 минут до начала сочинения. На письменное творчество отводится почти 4 часа. Рекомендуемый объем - от 350 слов.

Эксперты призывают школьников не бояться выражать свои мысли. Главное - показать рассуждения по теме, а не литературоведческий анализ.

На что ребята опираются чаще всего? Как правило, говорят учителя, это такие произведения, как "Дубровский" и "Капитанская дочка" Пушкина, рассказы Чехова, или, например, "Судьба человека" Шолохова. Однако разработчики вопросов призывают ребят уходить от шаблонов: использовать можно дневники, мемуары, публицистику, философские трактаты, - любое реально существующее художественное произведение. Исключение малые жанры: пословицы, поговорки, прибаутки. В остальном список открытый.

- Понятия "месть" и "великодушие" часто оказываются в центре внимания писателей, которые исследуют реакции человека на жизненные вызовы, на поступки других людей, анализируют поведение героев в ситуации нравственного выбора, - комментируют одну из тем эксперты ФИПИ. - Можно рассуждать о диаметрально противоположных проявлениях человеческой натуры, связанных с представлениями о добре и зле, милосердии и жестокости, миролюбии и агрессии.

Ну и, конечно, не стоит забывать про грамматику. Допустимое количество ошибок - не более пяти на 100 слов. По статистике, чаще всего "незачет" около процента выпускников получают именно за неграмотность.

Что школьник может принести с собой на сочинение? Ручку, паспорт, бумагу для черновиков, при необходимости - лекарства и питание. Для детей-инвалидов - специальные технические средства. А вот гаджеты, шпаргалки и даже собственные словари строго запрещены. Если их заметят, сразу удалят с испытания. Переписать работу можно будет 6 февраля и 8 мая. Ребята с ограниченными возможностями здоровья могут писать вместо сочинения изложение - его в этом году выбрали 13,5 тысячи участников.

Кстати

Следующая важная "точка" в выпускной кампании - 1 февраля. До этого дня школьники должны определиться с ЕГЭ по выбору. Принципиальных изменений в ЕГЭ не будет. Самое главное - отказ от аргументации с опорой на литературный материал в последнем задании экзамена по русскому. Теперь выпускники будут его выполнять, работая только с незнакомым текстом, который будет им предложен. По словам директора ФИПИ Оксаны Решетниковой, требование опираться при выполнении этого задания на литературные источники привело к тому, что участники ЕГЭ стали широко пользоваться шаблонными заготовками и узким кругом произведений. "Мы не хотим шаблонов, развернутый ответ должен включать только самостоятельные мысли", - пояснила директор ФИПИ.