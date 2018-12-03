6 декабря 2018 года в 17:00 в медиацентре "Российской газеты" пройдет юбилейный вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова "МАНКУРТ.RU / МАНКУРТ.NET - феномен писателя в цифровую эпоху".

12 декабря исполнилось бы 90 лет Чингизу Торекуловичу Айтматову, народному писателю Киргизской ССР, лауреату Ленинской премии, всемирно известному автору таких произведений как "Джамиля", "Буранный полустанок: и дольше века длится день", "Пегий пес, бегущий краем моря", "Первый учитель", "Материнское поле", "Прощай, Гульсары!", "Белый пароход", "Плаха".

В вечере примут участие: спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству - Михаил Швыдкой, первый президент Киргизской республики, иностранный член РАН - Аскар Акаев, президент Российского книжного союза - Сергей Степашин, руководитель Роспечати - Михаил Сеславинский, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, режиссер Владимир Хотиненко, сын писателя Санжар Айтматов, писатель, телеведущий, депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов.

Специальный гость вечера - народный артист РФ, актер Алексей Гуськов прочтет фрагмент из "Легенды о манкурте".

Участники и гости вспомнят великого гуманиста Чингиза Айтматова и подчеркнут его значение в современную цифровую эпоху - эпоху мгновенной электронной коммуникации и обезличенной памяти.

Также на вечере будет представлена биография Чингиза Айтматова, вышедшая в серии издательства "Молодая гвардия" "Жизнь замечательных людей".