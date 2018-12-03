80-летняя Федосеева-Шукшина рассказала, как Алибасов заманил ее замуж

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что ее нынешняя свадьба с 71-летним продюсером, создателем проекта "На-На" Барии Алибасовым - явление спонтанное.

"Я даже не успела подумать как следует", - призналась она в интервью НТВ.

Напомним, 80-летняя Лидия Николаевна и Бари Каримович тихо и неожиданно расписались в конце прошлого месяца в Кутузовском отделе ЗАГСа столицы, чему не предшествовало никаких анонсов.

Теперь же нюанс прояснился: по словам Федосеевой-Шукшиной, о предстоящем собственном бракосочетании невеста узнала уже непосредственно в ЗАГСе, куда приехала в качестве свидетельницы, будучи на эту "должность" коварно заманенной Алибасовым.

"Я подумал, раз мы идем туда как сопровождающие лица, то почему бы и нам не оформить отношения", - уточнил Алибасов сюрприз. И как только актриса сказала свое "да", предусмотрительный Бари достал обручальные кольца. Тогда как сотрудница учреждения тут же приступила оформлять все необходимые документы.

"Мне повезло, я счастлив. Наверное, в этом возрасте мало кто может похвалиться тем, что у него есть любовь и смысл жизни", - говорит Алибасов. Женившийся на Федосеевой-Шукшиной, кстати, уже во второй раз. (При этом Алибасов ранее был женат в общей сложности пять раз, Федосеева-Шукшина была замужем шесть раз.)

Молодая настроена чуть более скептически и признается, что до сих пор сомневается в правильности принятого решения: "Я сегодня ночь не спала, думала об этом, вспоминала кое-что. Думаю: это роковая ошибка или это подвиг?" - говорит актриса.

Шукшина и Алибасов познакомились в 1996 году, когда ей было 56, а ему 47. И "всё закрутилось, завертелось, но однажды они разругались и расстались на целых семь лет". По словам Лидии Федосеева-Шукшиной, "благодаря одному человеку - то, что он мне наговорил". При этом продюсер поясняет, что тот человек, имя которого Алибасов не желает даже произносить, оговорил его из ревности.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году в Ленинграде. Ее первым мужем был актер Вячеслав Воронин, вторым - писатель, режиссер, актер и сценарист Василий Шукшин, третьим - кинооператор Михаил Агранович, снимавший "Маленькие трагедии" и "Падение Кондора", четвертым - польский художник Марек Межеевский.

Экранный дебют актрисы - 1955 год, "Два капитана". Известна по фильмам "Печки-лавочки", "Калина красная", "Они сражались за Родину", "12 стульев" (версия Захарова), "Юность Петра", "Воры и проститутки", "Секс, кофе, сигареты".