Новости

Появился тизер продолжения "Леденящих душу приключений Сабрины" 10:30
Объявлена дата премьеры нового "Черного зеркала" 10:20
Муж Валерии назвал фанатов Шнурова лохами, Шнуров ответил стихами 02.12.2018
В авиакомпании прокомментировали инцидент с группой "Чайф" 02.12.2018
Представитель "Чайфа" прокомментировала инцидент с участием группы 02.12.2018

80-летняя Федосеева-Шукшина рассказала, как Алибасов заманил ее замуж

Наше кино
    03.12.2018, 11:02
Текст:   Олег Усков
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что ее нынешняя свадьба с 71-летним продюсером, создателем проекта "На-На" Барии Алибасовым - явление спонтанное.

"Я даже не успела подумать как следует", - призналась она в интервью НТВ.

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif
Муж Валерии назвал фанатов Шнурова лохами, Шнуров ответил стихами

Напомним, 80-летняя Лидия Николаевна и Бари Каримович тихо и неожиданно расписались в конце прошлого месяца в Кутузовском отделе ЗАГСа столицы, чему не предшествовало никаких анонсов.

Теперь же нюанс прояснился: по словам Федосеевой-Шукшиной, о предстоящем собственном бракосочетании невеста узнала уже непосредственно в ЗАГСе, куда приехала в качестве свидетельницы, будучи на эту "должность" коварно заманенной Алибасовым.

"Я подумал, раз мы идем туда как сопровождающие лица, то почему бы и нам не оформить отношения", - уточнил Алибасов сюрприз. И как только актриса сказала свое "да", предусмотрительный Бари достал обручальные кольца. Тогда как сотрудница учреждения тут же приступила оформлять все необходимые документы.

"Мне повезло, я счастлив. Наверное, в этом возрасте мало кто может похвалиться тем, что у него есть любовь и смысл жизни", - говорит Алибасов. Женившийся на Федосеевой-Шукшиной, кстати, уже во второй раз. (При этом Алибасов ранее был женат в общей сложности пять раз, Федосеева-Шукшина была замужем шесть раз.)

Молодая настроена чуть более скептически и признается, что до сих пор сомневается в правильности принятого решения: "Я сегодня ночь не спала, думала об этом, вспоминала кое-что. Думаю: это роковая ошибка или это подвиг?" - говорит актриса.  

Фото: instagram.com/ razin_andrei_lm
Создатель "Ласкового мая" будет продюсировать 16-летнюю дочь Осина

Шукшина и Алибасов познакомились в 1996 году, когда ей было 56, а ему 47. И "всё закрутилось, завертелось, но однажды они разругались и расстались на целых семь лет". По словам Лидии Федосеева-Шукшиной, "благодаря одному человеку - то, что он мне наговорил". При этом продюсер поясняет, что тот человек, имя которого Алибасов не желает даже произносить, оговорил его из ревности.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году в Ленинграде. Ее первым мужем был актер Вячеслав Воронин, вторым - писатель, режиссер, актер и сценарист Василий Шукшин, третьим - кинооператор Михаил Агранович, снимавший "Маленькие трагедии" и "Падение Кондора", четвертым - польский художник Марек Межеевский.

Экранный дебют актрисы - 1955 год, "Два капитана". Известна по фильмам "Печки-лавочки", "Калина красная", "Они сражались за Родину", "12 стульев" (версия Захарова), "Юность Петра", "Воры и проститутки", "Секс, кофе, сигареты".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Астрофизика и актера Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах 02.12.2018
Видео: лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал в самолете 02.12.2018
Умер комик Кен Берри 02.12.2018
Завершена работа над долгожданным сиквелом "Железного неба" 01.12.2018
⧣ Россия
Фото: instagram.com/ razin_andrei_lm
Создатель "Ласкового мая" будет продюсировать 16-летнюю дочь Осина 01.12.2018
Дом актера криминальных сериалов забросали банками с краской 30.11.2018
Вдова Игоря Талькова отреагировала на задержание сына полицией 30.11.2018
⧣ светская хроника
Фото: AP Photo/Invision/Charles Sykes
Фото: Квентин Тарантино впервые женился 29.11.2018
Дочь Джеки Чана "вышла замуж" 27.11.2018
88-летний актер Иван Краско ушел от 28-летней к предыдущей жене 27.11.2018
⧣ СССР
Фото: kinopoisk.ru
Математики назвали 20 главных фильмов в истории человечества 30.11.2018
"С рюмкой в руке": сестра Евгения Осина рассказала, как нашла его тело 30.11.2018
Конверт с запиской Игоря Талькова выставят на аукцион 26.11.2018