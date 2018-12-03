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03.12.2018 19:09
Рубрика: Экономика

Вагончик тронется

Меняется расписание поездов
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
С ноля часов по московскому времени 9 декабря на всей сети российских железных дорог начинает действовать новый график движения поездов.
В расписании, которое начнет действовать в ночь на 9 декабря, на 12 пар поездов больше, чем в действующем. Фото: Сергей Куксин/РГ В расписании, которое начнет действовать в ночь на 9 декабря, на 12 пар поездов больше, чем в действующем. Фото: Сергей Куксин/РГ
В расписании, которое начнет действовать в ночь на 9 декабря, на 12 пар поездов больше, чем в действующем. Фото: Сергей Куксин/РГ

Он будет действительным до 1 декабря 2019 года. Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 570 пар, что на 12 пар больше, чем раньше. Больше станет скоростных и дневных поездов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Назначено 12 новых дневных экспрессов (Москва - Тамбов, Москва - Липецк, Москва - Вологда и др.). На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах в новом графике назначены 25 новых поездов (Самара - Казань, Нижний Новгород - Новгород-на-Волхове, Новокузнецк - Тюмень, Красноярск - Северобайкальск и др.). Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии и в 11 стран СНГ и Балтии. Назначены новые международные поезда: Томск - Караганда, Минск - Казань, Ташкент - Казань. С 9 декабря пассажиры смогут приобрести билеты на поезд, отправляющийся с 8 марта 2019 года в сообщении с Калининградской областью транзитом через территорию Белоруссии и Литвы, то есть за 90 дней до даты отправления.

Будет изменен и график следования "Сапсанов".

Экономика Транспорт Железные дороги
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