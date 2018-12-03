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03.12.2018 17:14
Рубрика: Экономика

Долька импорта

Абхазия обещает ввезти в Россию рекордное количество мандаринов
Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
Рекордные поставки цитрусовых из Абхазии в Россию проанонсировали власти соседней республики. Так, по данным абхазского минсельхоза, урожай мандаринов в этом году составит 30-35 тысяч тонн, большую его часть как раз и ввезут в нашу страну.
Пик "мандаринового сезона" придется на конец декабря, как раз перед новогодней неделей. Фото: РИА Новости Пик "мандаринового сезона" придется на конец декабря, как раз перед новогодней неделей. Фото: РИА Новости
Пик "мандаринового сезона" придется на конец декабря, как раз перед новогодней неделей. Фото: РИА Новости

Предпосылки уже заметны. Как сообщили "РГ" в Сочинской таможне, только с 15 октября через российско-абхазскую границу перевезли в два с половиной раза больше мандаринов, чем за тот же период в прошлом году. Если сухими цифрами, то 1849 тонн против лишь 700 тонн. "Первые партии начали ввозить в середине октября. Как видите, есть и первые рекорды. Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, поэтому таможенный контроль такого груза проводится в приоритетном порядке, - объясняет начальник таможенного поста МАПП Адлер Денис Воронин. - Кроме того, предприниматели используют упрощенный порядок декларирования, что значительно ускоряет время прохождения необходимых таможенных процедур".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Сейчас в сутки таможенники оформляют около 120 тонн цитрусовых, в 2017-м же этот показатель был равен лишь 20 тоннам. Причиной тому был нанесший значительный урон сельхозпродукции соседней республики вредитель - мраморный клоп. По официальным данным, в прошлом году он уничтожил более 50 процентов урожая мандаринов и 70 процентов урожая фундука в Абхазии. И это при том, что сезон был и так не самым удачным из-за погоды. Серьезно по фермерам ударил и период, когда российская сторона запретила поставки любой плодово-овощной продукции через границу. Надзорные службы РФ справедливо опасались, что клоп переберется сначала в Сочи, а позже и на все ближайшие территории. Всего тогда за "мандариновый сезон" - с октября 2017-го по февраль 2018-го - удалось переправить в Россию только 5,5 тысячи тонн плодов. Для сравнения, годом ранее объем ввоза цитрусовых из Абхазии составлял 12 тысяч тонн.

Пик "мандаринового сезона" придется на 25-27 декабря, тогда же и цены подскочат на 15-20 процентов

В этом же сезоне на абхазских плантациях не только наверстают упущенное, но даже и прибавят. "Каждый год минсельхоз проводит работу по предварительному определению урожая по всей республике. Мы воочию видим, что цитрусовые в этом году качественные и их много. Самым урожайным годом считается, когда собирается в среднем 30-35 тысяч тонн мандаринов. Как раз такой урожай и планируется", - говорит временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Владимир Дауров. Также чиновник добавил, что продукцию удалось сохранить благодаря тому, что местный минсельхоз провел большую работу по уничтожению мраморного клопа. Так, по его данным, власти бесплатно выделяли жителям необходимые для борьбы с вредителем препараты, плюс активно занимались уничтожением и сами владельцы мандариновых плантаций. Пик "мандаринового сезона" придется на 25-27 декабря, как раз прямо перед новогодней неделей. Именно тогда подскочат и цены. По словам экспертов, на 15-20 процентов.

Экономика Товары и цены
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