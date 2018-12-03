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03.12.2018 16:22
Рубрика: Экономика

Аэрофлот подтвердил статус бренда №1 в мировой авиации и победил в номинации "Лучший бизнес-класс"

Текст: Алина Егорова
Аэрофлот подтвердил лидерские позиции в глобальной авиации, победив в двух номинациях мирового этапа World Travel Awards 2018 - "Лидирующий авиационный бренд" и "Лучший бизнес-класс".

Российская авиакомпания удерживает престижный статус бренда №1 в мировой авиации второй год подряд, оставаясь единственным в истории обладателем данного титула от World Travel Awards. А вот первенство в знаковой номинации "Лучший бизнес-класс в мире" Аэрофлот завоевал впервые.

Российская авиакомпания обошла прошлогоднего победителя - пятизвездную Hainan Airlines и других законодателей премиального сервиса - Emirates, Etihad Airways, Lufthansa.

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус "туристического Оскара". Ежегодно ее обладателями становятся лучшие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.

Торжественный финал мирового этапа 2018 года состоялся 1 декабря в Лиссабоне - одной из старейших мировых столиц и одном из самых востребованных европейских туристических направлений маршрутной сети Аэрофлота.

"Двойная победа нашей авиакомпании в финале World Travel Awards - это весомое доказательство нашего лидерства на глобальном рынке, - заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. - Ставка на самый молодой парк, устойчивое развитие маршрутной сети, высокий уровень сервиса и цифровые технологии - залог нашего успеха на международной арене".

Ранее в этом году Аэрофлот одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2018 в трех номинациях - "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом", а также "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию" - показательной для лидера на транзите Европа-Азия.

Лидерские позиции Аэрофлота как глобального бренда и премиального перевозчика засвидетельствованы многочисленными международными наградами и рейтингами. В апреле Аэрофлот был вновь назван самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии главного оценщика брендов - агентства Brand Finance. Лучшим в мире бизнес-класс Аэрофлота ранее назвали пользователи крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor. Осенью 2018 года Аэрофлот подтвердил свои эталонные рейтинги "четыре звезды" от британского агентства Skytrax и "пять звезд" от американской ассоциации АРЕХ.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"
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