Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 430-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Протоколу 2002 года к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года и денонсации Российской Федерацией Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года и Протокола 1976 года к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года"

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года
Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года
Статья 1
Присоединиться от имени Российской Федерации к Протоколу 2002 года к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года, принятому в городе Лондоне 1 ноября 2002 года.
Статья 2
Денонсировать от имени Российской Федерации Афинскую конвенцию о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года, принятую в городе Афины 13 декабря 1974 года, и Протокол к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года, принятый в городе Лондоне 19 ноября 1976 года.
Президент Российской Федерации В. Путин