Акция "Урок Цифры" стартовала в российских школах

Более 20 тысяч российских школ проведут у себя необычные уроки информатики. "Войти в айти" и узнать про нейросети, машинное обучение, искусственный интеллект и даже про управление собственными digital-проектами смогут как малыши-первоклашки, так и старшеклассники. Всероссийская акция "Урок Цифры", по планам организаторов, охватит миллионы школьников по всей стране.

"4 декабря в России отмечается День информатики. Ровно 70 лет назад наши ученые представили первый прототип отечественного компьютера, - рассказала министр просвещения Ольга Васильева. - Сегодня школьники окружены информационными технологиями, и одна из наших задач - помочь применять их безопасно и с пользой, научить понимать алгоритмы, сориентировать их в процессах цифровизации".

Оказаться в подводном мире? Запрограммировать действия робота-"водолаза"? Прописать код для каждого его шага на пути к цели и восстановить таким образом работу исследовательской лаборатории? Все это смогли сделать школьники - участники первого "Урока Цифры", посоревновавшись в увлекательной и образовательной онлайн-игре.

Следующие уроки будут проходить раз в месяц с февраля по май 2019 года. По словам организаторов, они помогут школьникам в развитии цифровых компетенций, знаний и навыков, которые отображены в нацпрограмме "Цифровая экономика РФ".

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО "Цифровая экономика" и ведущие российские технологические компании "Яндекс", "Лаборатория Касперского", Mail.Ru Group и другие.