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03.12.2018 16:54
Рубрика: Культура

Александр Васильев написал мемуары к своему 60-летию

Текст: Виктор Носов
В информационном агентстве "Россия сегодня" прошла презентация книги известного историка моды и искусствоведа, телеведущего Александра Васильева. Книга получила название - "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров".
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Александр Васильев - автор трех десятков книг по истории моды, ставших бестселлерами: "Красота в изгнании", "Русская мода. 150 лет в фотографиях", "Русский Голливуд". Однако эта книга выделяется среди прочих тем, что это мемуары истории семьи Васильевых, от начала XX века и до его последних десятилетий, а именно до 1982 года.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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- Вы скажете, а что ж дальше не написал? А я хочу растянуть удовольствие. Я знаю, что есть интерес, и так как жить собираюсь долго, мысли построены логически правильно в мою пользу. Зачем я в свои 60 лет "выпулю" весь салют, и потом мне ничего не останется. Я буду тонким слоем растягивать эти воспоминания для того, чтобы интерес никогда не остывал", - объясняет Александр Васильев.

Книга поделена на три части. В первую часть тома вошли воспоминания дяди Александра Васильева - театрального режиссера Петра Павловича Васильева. С необычайной точностью и детализацией Петр Павлович рассказывает о своих родителях, братьях и сестрах. О том, как в революционное время аристократическая семья покинула свой дом в Самаре и отправилась в Сибирь. Спустя нескольких лет скитаний Васильевы остановились в Москве и именно здесь учились и будущий театральный режиссер Петр Васильев, и будущий Народный художник РСФСР Александр Павлович Васильев, чьи мемуары составили вторую часть книги.

Отдав дань уважения своим родителям и брату, Александр Павлович Васильев ярко, образно повествует о главной страсти его жизни - театре. Он оформил сотни спектаклей в разных театрах мира, работал с ведущими режиссерами своего времени, в том числе и со своим знаменитым братом Петром Павловичем. В 64 года, оставив работу в театре, Александр Павлович занялся станковой живописью. Теперь его работы можно найти в самых разных музеях России и мира, а также в собраниях частных коллекционеров.

В третьей части книги Александр Васильев рассказывает о своем детстве и юности, вплоть до эмиграции во Францию в 1982 году. О своих родителях - блестящей актрисе Татьяне Гулевич и одном из самых известных в СССР театральных художников Александре Васильеве. Также автор рассказывает о начале собирания коллекции винтажных вещей, которые позже выставлялись в Австралии, странах Европы, Азии и Америки. Коллекция, хранящаяся во Франции, пополняется на протяжении уже 30 лет и состоит более чем из 65 тысяч экспонатов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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- Книга была непростая, потому что книга строилась из совершенно разных моментов, частей. Та же таинственная история о том, что даже была найдена рукопись(мемуары Александра Павловича), - это само по себе чудо. Потому что по началу мы предполагали, что это будет мемуарная книга самого Александра Васильева, где он будет рассказывать о своих родителях и предках, тем более что история семьи совершенно феноменальная, о которой невозможно рассказать в одном выступлении. Но потом книга стала строиться. И я могу теперь сказать, что у нас достаточно интересная серия литературных мемуаров в нашей редакции, но это жемчужина нашей коллекции, - рассказывает Елена Шубина, руководитель "Редакции Елены Шубиной” в издательстве "АСТ”.

В личном архиве Александра Васильева сохранились отличные фотографии и с помощью одного из лучших дизайнеров книг "АСТ" Андрей Бондаренко, который учился вместе Александром Васильевым во МХАТе, был составлен альбом внутри книги, который даже без текста может рассказывать историю Васильевых.

16 декабря в 19:00 состоится юбилейный вечер в Концертном зале "Зарядье".

Культура Литература
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