Apple выпустит "умное одеяло"

Apple разрабатывает новое устройство, которое будет отслеживать состояние человека во время сна: контролировать сердечный ритм, дыхание и температуру тела.

Как уточняет The Times, "умное одеяло" будет называться iSheet. В него внедрят более полусотни разнообразных датчиков. Устройство можно будет положить сверху обычного одеяля или других постельных принадлежностей.

Данные, которые соберет iSheet, будут передаваться по беспроводной связи к сенсорной панели управления.

По мнению разработчиков, "умное одеяло" будет особенно востребовано теми, кто имеет проблемы со здоровьем. При критическом отклонении от нормы определенных показателей устройство само вызовет "скорую".

В Apple уточнили, что гаджет не будет собирать и передавать личную информацию без разрешения пользователя.

Когда именно "умное одеяло" появится в продаже, пока неизвестно.