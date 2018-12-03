Apple выпустит "умное одеяло"

Apple разрабатывает новое устройство, которое будет отслеживать состояние человека во время сна: контролировать сердечный ритм, дыхание и температуру тела.
Как уточняет The Times, "умное одеяло" будет называться iSheet. В него внедрят более полусотни разнообразных датчиков. Устройство можно будет положить сверху обычного одеяля или других постельных принадлежностей.
Данные, которые соберет iSheet, будут передаваться по беспроводной связи к сенсорной панели управления.
По мнению разработчиков, "умное одеяло" будет особенно востребовано теми, кто имеет проблемы со здоровьем. При критическом отклонении от нормы определенных показателей устройство само вызовет "скорую".
В Apple уточнили, что гаджет не будет собирать и передавать личную информацию без разрешения пользователя.
Когда именно "умное одеяло" появится в продаже, пока неизвестно.