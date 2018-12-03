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Apple выпустит "умное одеяло"

03.12.2018,  
11:29
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Apple разрабатывает новое устройство, которое будет отслеживать состояние человека во время сна: контролировать сердечный ритм, дыхание и температуру тела.

Как уточняет The Times, "умное одеяло" будет называться iSheet. В него внедрят более полусотни разнообразных датчиков. Устройство можно будет положить сверху обычного одеяля или других постельных принадлежностей.

Данные, которые соберет iSheet, будут передаваться по беспроводной связи к сенсорной панели управления.

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По мнению разработчиков, "умное одеяло" будет особенно востребовано теми, кто имеет проблемы со здоровьем. При критическом отклонении от нормы определенных показателей устройство само вызовет "скорую".

В Apple уточнили, что гаджет не будет собирать и передавать личную информацию без разрешения пользователя.

Когда именно "умное одеяло" появится в продаже, пока неизвестно.

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