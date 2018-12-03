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03.12.2018 17:51
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

Банки наращивают вложения в искусственный интеллект

Текст: Кира Камнева
К 2035 году 96 процентов всех транзакций в России будут совершаться с использованием инновационных сервисов, под их управлением будут находиться 46 процентов активов, а почти 10 процентов страховых премий будут выплачиваться операторам финтех-сервисов, прогнозируют эксперты EY.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В технологии вкладывают все финансовые компании, но тренды здесь задают банки. В этом их активно поддерживает ЦБ РФ. Например, в этом году у клиентов банков появилась возможность открыть вклад, получить кредит или перевести деньги дистанционно, пройдя удаленную идентификацию с помощью биометрических данных. Два типа данных, лицо и голос, нужно сдать в Единую биометрическую систему. Уже сейчас это можно сделать, например, в Совкомбанке, ВТБ, Почта Банке и других. До конца этого года, как отмечают в ЦБ РФ, такой сервис должны предоставлять не менее 20 процентов структурных подразделений банка в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года - 60 процентов, до конца 2019 года - 100 процентов.

Собранные биометрические данные хранятся на единой цифровой платформе, в защищенном хранилище оператора единой системы "Ростелекома". Благодаря этому неважно, в каком банке и в каком отделении клиент сдавал данные - услуги с помощью удаленной идентификации он сможет получить в любой кредитной организации. Пока банки в основном собирают данные и готовят свою инфраструктуру для их использования. Ожидается, что массовое оказание услуг на основе биометрии начнется в следующем году. Первым продуктом, выданным дистанционно с помощью удаленной биометрической идентификации, стал потребительский кредит.

"Мы как регулятор очень активно продвигаем и создаем элементы критической национальной инфраструктуры для развития финансового рынка, - отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2018. - Это и системы удаленной идентификации, и системы быстрых платежей, инфраструктура цифрового профиля, потому что, на наш взгляд, наличие такой национальной инфраструктуры позволит выровнять условия игры для участников финансового рынка".

Банки активно осваивают и технологии искусственного интеллекта (ИИ). Среди лидеров в этой сфере преобладают кредитные организации со специализацией на обслуживании физлиц, отмечается в исследовании RAEX (РАЭКС-Аналитика). Они уже накопили достаточную экспертизу, собрали сильные команды разработчиков, адаптировали свои ИТ-платформы под работу с ИИ. Наибольшего финансового эффекта от применения ИИ российские банки ждут в таких сферах, как выявление мошеннических транзакций, взыскание задолженности и кредитный скоринг - они вошли в тройку самых перспективных. А вот от внедрения ИИ в таких секторах, как маркетинг, колл-центры и алгоритмическая торговля, банкиры серьезных финансовых результатов не ждут.

"Пока банки чаще всего используют решения на основе ИИ при оценке кредитного риска и в смежных сферах, но лидеры этим уже не ограничиваются, - отметил начальник отдела валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Станислав Волков. - Отставание во внедрении технологий ИИ может осложнить выживание и для крупных банков, но догнать лидеров все еще можно даже без запредельного уровня инвестиций".

По мнению аналитиков, активное применение ИИ уже в ближайшие годы может стать решающим аргументом в конкурентной борьбе банков за массовые сегменты. Причем в проигрыше могут остаться кредитные организации, которые активно инвестировали в региональную сеть, обучение сотрудников, привлечение клиентов и повышение их лояльности. Все это может оказаться не нужным в ситуации, когда на смену традиционным банкам приходят банки виртуальные, без отделений. В то же время стать лидером в области ИИ можно без запредельного уровня инвестиций, полагают авторы исследования.

Сами банкиры среди проблем, затрудняющих использование ИИ, называют чаще всего разрозненность данных и информационных систем и сложности в интерпретации результатов. Высокая стоимость решений и нехватка компетенций сотрудников волнуют кредитные организации намного меньше.

Экономика Финансы
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