Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банке развития" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 22. ст. 2562; 2009, N 52, ст. 6416; 2011, N 1, ст. 49; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 45, ст. 6335; 2012, N 26, ст. 3438; 2014, N 30, ст. 4241; 2015, N 27, ст. 3976; 2016, N 1, ст. 26; N 27, ст. 4293; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 38; N 18, ст. 2563) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

д) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Полное наименование государственной корпорации - государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Сокращенные наименования государственной корпорации - ВЭБ.РФ, ВЭБ.";

е) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Полное наименование ВЭБ.РФ на английском языке - State Development Corporation "VEB.RF". Сокращенные наименования на английском языке - VEB.RF, VEB, "Bank for development".";

ж) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Для целей применения в настоящем Федеральном законе, в заключенных соглашениях и иных документах наименования на русском языке "государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", "ВЭБ.РФ", "ВЭБ", "государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", "Внешэкономбанк", "банк развития - государственная корпорация", а также наименования на английском языке State Development Corporation "VEB.RF", State Corporation "Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)", Bank for development, Vnesheconombank, VEB.RF и VEB являются равнозначными.";

4) в статье 3:

а) в наименовании слово "Внешэкономбанка" заменить словом "ВЭБ.РФ";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) осуществляет финансовую и гарантийную поддержку экспорта российской промышленной продукции (товаров, работ, услуг), а также координирует деятельность институтов развития по вопросам поддержки экспорта российской промышленной продукции (товаров, работ, услуг) и организует их взаимодействие;";

д) в части 4:

ж) дополнить частями 51 - 53 следующего содержания:

"51. ВЭБ.РФ на основании решения Правительства Российской Федерации обеспечивает координацию деятельности институтов развития по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, создания условий для устойчивого экономического роста и устранения инфраструктурных ограничений, развития инфраструктуры и инноваций, развития и поддержки экспорта российской промышленной продукции (товаров, работ, услуг), повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, участия институтов развития в реализации национальных проектов (программ), государственных программ, федеральных целевых программ, а также организацию взаимодействия этих институтов развития. Для целей применения настоящего Федерального закона критерии отнесения российских юридических лиц к институтам развития и (или) их перечень определяются указанным решением Правительства Российской Федерации.

52. В целях решения указанных задач ВЭБ.РФ участвует в соответствии с законодательством Российской Федерации в управлении институтами развития, заключает с ними соглашения о координации деятельности и (или) взаимодействии, формирует процедуры совместной работы, обеспечивающие комплексное использование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки проектов, включая меры государственной поддержки, обеспечивает информационное взаимодействие институтов развития и органов государственной власти и подготовку предложений о совершенствовании мер поддержки институтов развития.

53. На основании указанного в части 51 настоящей статьи решения Правительства Российской Федерации ВЭБ.РФ осуществляет финансовую и гарантийную поддержку отдельных институтов развития, иными способами обеспечивает исполнение этими институтами развития обязательств (в том числе обязательств по выплате страхового возмещения или страховой суммы), а также в целях оказания поддержки институтам развития является получателем государственной поддержки в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, выступает агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки институтов развития, реализует иные мероприятия в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и наблюдательного совета ВЭБ.РФ.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) выдает банковские гарантии юридическим лицам, участвующим в реализации проектов ВЭБ.РФ, и (или) юридическим лицам, признаваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации контролирующими или подконтрольными лицами юридических лиц, участвующих в реализации проектов ВЭБ.РФ, институтам развития, а также на основании решений наблюдательного совета ВЭБ.РФ иным юридическим лицам, не участвующим в реализации проектов ВЭБ.РФ;";

о) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Допускается включение официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования, в наименования ВЭБ.РФ, организаций ВЭБ.РФ и иных юридических лиц, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации подконтрольными лицами ВЭБ.РФ.";

5) статью 31 признать утратившей силу;

6) в статье 4:

7) в статье 5:

8) в статье 6:

9) наименование главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Отчетность и аудит ВЭБ.РФ";

10) в статье 7:

11) в статье 8:

д) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Внутренний аудит ВЭБ.РФ осуществляется службой внутреннего контроля ВЭБ.РФ. Руководителем службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ может назначаться заместитель председателя ВЭБ.РФ. Порядок деятельности службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ определяется наблюдательным советом ВЭБ.РФ.";

12) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Управление ВЭБ.РФ";

13) в статье 9:

14) в статье 10:

15) в статье 11:

16) в статье 12:

17) в статье 13:

18) в статье 14:

19) в статье 15:

20) в статье 16:

21) в статье 161:

22) в статье 162:

23) в статье 163:

24) наименование главы 4 изложить в следующей редакции:

"Глава 4. Создание, реорганизация и ликвидация ВЭБ.РФ";

25) в статье 18:

б) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Уставный капитал ВЭБ.РФ формируется в размере, устанавливаемом нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, но не менее 70 миллиардов рублей. Уставный капитал ВЭБ.РФ состоит из сформированной части и части, подлежащей последующему формированию в соответствии с указанным нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. Уставный капитал ВЭБ.РФ формируется за счет:";

в пункте 1 слово "передаваемого" заменить словом "переданного";

в пункте 3 слова "Внешэкономбанка в размере, установленном настоящей статьей" заменить словом "ВЭБ.РФ";

д) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, устанавливаются размер сформированной части уставного капитала ВЭБ.РФ и размер части уставного капитала ВЭБ.РФ, подлежащей формированию за счет последующего внесения дополнительных имущественных взносов Российской Федерации (совместно составляющие утвержденный размер уставного капитала), с указанием:

1) состава имущества, подлежащего внесению в качестве дополнительных имущественных взносов Российской Федерации, в том числе субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации;

2) предполагаемого предельного размера дополнительных имущественных взносов Российской Федерации (при необходимости с их распределением по годам и определением порядка и сроков внесения изменений в указанное распределение в случае, если дополнительные имущественные взносы Российской Федерации в полном объеме не были внесены в соответствующем году);

3) порядка и сроков внесения имущественных взносов Российской Федерации, условий их внесения, к которым относятся в том числе снижение значения коэффициента достаточности капитала до минимально допустимого уровня, установленного Меморандумом и увеличенного на один процентный пункт, изменение иных предусмотренных данным нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации показателей финансовой устойчивости ВЭБ.РФ, и порядка подтверждения соблюдения указанных условий;

4) целевого назначения вносимых дополнительных имущественных взносов Российской Федерации, которым может являться финансовое обеспечение реализации проектов ВЭБ.РФ (включая формирование резервов на возможные потери по указанным проектам ВЭБ.РФ), решения об участии ВЭБ.РФ в финансировании которых приняты уполномоченными в соответствии с настоящим Федеральным законом органами управления и коллегиальными рабочими органами ВЭБ.РФ после вступления в силу данного нормативного правового акта Правительства Российской Федерации. Целевым назначением вносимых дополнительных имущественных взносов Российской Федерации не может являться финансовое обеспечение реализации проектов ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 настоящего Федерального закона;

5) требований к показателям результативности использования дополнительных имущественных взносов.";

26) в статье 19:

27) в статье 21:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Осуществление ВЭБ.РФ отдельных функций и переходные положения";

ж) часть 6 признать утратившей силу.

Статья 2

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 26, ст. 2586; 2002, N 12, ст. 1093; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 19, ст. 2061; N 31, ст. 3439; 2007, N 22, ст. 2563; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873, 3880; N 48, ст. 6728; 2013, N 19, ст. 2317; N 27, ст. 3438, 3477; 2014, N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 51, ст. 7243; 2016, N 1, ст. 23; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 31, ст. 4830) следующие изменения:

1) часть десятую статьи 13 изложить в следующей редакции:

"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" вправе осуществлять банковские операции, право на осуществление которых предоставлено ей на основании Федерального закона "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".";

2) абзац второй пункта 8 статьи 14 после слов "Федерации, Банке России" дополнить словами ", а также на руководящих должностях в государственных корпорациях (если в их должностные обязанности входило руководство подразделениями, связанными с осуществлением банковских операций)";

3) абзац второй пункта 1 части 1 статьи 16 после слов "Федерации, Банке России" дополнить словами ", а также на руководящих должностях в государственных корпорациях (если в их должностные обязанности входило руководство подразделениями, связанными с осуществлением банковских операций)";

4) в части второй статьи 40 слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ".

Статья 3

В пункте 5 статьи 1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2003, N 50, ст. 4858; 2004, N 30, ст. 3085; 2007, N 22, ст. 2563; 2010, N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4584; 2013, N 30, ст. 4067; 2018, N 32, ст. 5115) слова "осуществляемому в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "осуществляемому в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2018, N 1, ст. 70; N 17, ст. 2424) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 2 статьи 151 слова "государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

2) подпункт 8 пункта 2 статьи 512 изложить в следующей редакции:

"8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";".

Статья 5

В подпункте "н2" пункта 7 статьи 71 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; 2011, N 30, ст. 4576; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 1, ст. 10; N 13, ст. 1811; N 27, ст. 4000; 2016, N 1, ст. 11; N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4293; 2017, N 1, ст. 12; N 31, ст. 4775; 2018, N 1, ст. 65) слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ".

Статья 6

Внести в часть первую статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2009, N 1, ст. 25; N 48, ст. 5731; 2013, N 27, ст. 3476; 2014, N 52, ст. 7543; 2018, N 32, ст. 5115) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ)";

2) в пункте 3 слово "Внешэкономбанка" заменить словом "ВЭБ.РФ".

Статья 7

В абзаце втором пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2009, N 1, ст. 4; 2015, N 1, ст. 29, 35; N 27, ст. 3977; 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 1, ст. 54) слова "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словом "ВЭБ.РФ".

Статья 8

В пункте 4 статьи 241 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 32, ст. 5115) слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Статья 9

Федеральный закон от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4850) дополнить статьей 461 следующего содержания:

"Статья 461. Мероприятия, направленные на поддержку экспорта

1. Функции по осуществлению финансовой, страховой, гарантийной и иной поддержки экспорта реализуются акционерным обществом "Российский экспортный центр" (далее - Российский экспортный центр), акционерным обществом "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) и их дочерними хозяйственными обществами в соответствии с настоящим Федеральным законом, актами Правительства Российской Федерации, решениями уполномоченных органов управления этих организаций.

2. Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" на основании решения Правительства Российской Федерации осуществляет координацию деятельности Российского экспортного центра, акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка (акционерное общество) и иных институтов развития по вопросам развития и поддержки экспорта российской продукции (товаров, работ, услуг), а также организацию взаимодействия этих институтов развития.

3. Правовой статус и порядок осуществления деятельности Российского экспортного центра, в том числе порядок назначения и особенности компетенции органов управления Российского экспортного центра, регулируются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и принятыми на их основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Российского экспортного центра. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", других федеральных законов применяются к деятельности Российского экспортного центра с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

4. В случае передачи по решению наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" 100 процентов акций уставного капитала Российского экспортного центра в собственность Российской Федерации единственным акционером Российского экспортного центра выступает Российская Федерация. Передача акций Российского экспортного центра в собственность Российской Федерации не требует получения согласия Центрального банка Российской Федерации, федерального антимонопольного органа и иных федеральных органов исполнительной власти.

5. Российский экспортный центр не отвечает по обязательствам Российской Федерации. Российская Федерация не отвечает по обязательствам Российского экспортного центра. На имущество Российского экспортного центра не может быть обращено взыскание по обязательствам Российской Федерации.

6. Российский экспортный центр в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации:

1) участвует в реализации государственной политики в области развития и поддержки экспорта, в том числе оказывает содействие реализации государственных и иных проектов, предусматривающих экспорт товаров (работ, услуг), информации и интеллектуальной собственности;

2) осуществляет информационную и консультационную поддержку экспортеров, российских инвесторов, осуществляющих инвестиции за пределами территории Российской Федерации, их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, российских и иностранных кредитных организаций, а также иных организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным лицам;

3) осуществляет организацию доступа российских экспортеров и иных заинтересованных лиц к информации о мерах поддержки экспорта, а также о деятельности уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере поддержки экспорта;

4) оказывает содействие деятельности некоммерческих организаций, представляющих интересы хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеторговую деятельность;

5) оказывает содействие продвижению за рубежом промышленной продукции (товаров, работ, услуг), включая содействие выставочной, ярмарочной, маркетинговой и иной деятельности, во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

6) оказывает содействие деятельности организаций, являющихся посредниками при осуществлении экспортной деятельности;

7) оказывает содействие производству продукции (товаров, работ, услуг), конкурентоспособной на международных рынках;

8) осуществляет иную деятельность в целях поддержки экспорта.

7. Органами управления Российского экспортного центра являются единственный акционер, совет директоров Российского экспортного центра (далее - совет директоров) и генеральный директор Российского экспортного центра (далее - генеральный директор). Генеральный директор подотчетен совету директоров.

8. К компетенции единственного акционера Российского экспортного центра относится принятие решений по следующим вопросам:

1) о реорганизации Российского экспортного центра;

2) о ликвидации Российского экспортного центра, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

3) об одобрении сделок с имуществом Российского экспортного центра, если в совершении таких сделок имеется заинтересованность всех членов совета директоров либо если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного уставом Российского экспортного центра кворума для проведения заседаний совета директоров;

4) об участии Российского экспортного центра в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также в соответствии с другими федеральными законами, принимаются советом директоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

10. После передачи акций Российского экспортного центра в собственность Российской Федерации решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного акционера, принимаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и оформляются в письменной форме. Положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определяющие сроки проведения годового общего собрания акционеров, к Российскому экспортному центру не применяются.

11. Общее руководство деятельностью Российского экспортного центра осуществляет совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера и генерального директора в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом Российского экспортного центра.

12. После передачи акций Российского экспортного центра в собственность Российской Федерации и истечения срока полномочий совета директоров и председателя совета директоров, действующих на момент передачи акций Российского экспортного центра в собственность Российской Федерации, члены совета директоров назначаются на должность Правительством Российской Федерации на срок не более пяти лет, а председатель совета директоров назначается на должность Правительством Российской Федерации из числа членов совета директоров одновременно с назначением на должность членов совета директоров. При этом количество членов совета директоров определяется Правительством Российской Федерации, но не может составлять более девяти человек.

13. В случае досрочного выбытия члена совета директоров, в том числе в связи с добровольным сложением полномочий, Правительство Российской Федерации вправе принять решение о назначении на должность нового члена совета директоров без необходимости переназначения совета директоров в полном составе.

14. Генеральный директор входит в состав совета директоров, но не может быть одновременно председателем совета директоров.

15. Члены совета директоров, за исключением генерального директора, не могут являться работниками Российского экспортного центра. Члены советов директоров (наблюдательных советов) Российского экспортного центра и его дочерних хозяйственных обществ вправе совмещать свое членство в советах директоров (наблюдательных советах) Российского экспортного центра и (или) его дочерних хозяйственных обществ с замещением в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной должности Российской Федерации или должности федеральной государственной службы.

16. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Российского экспортного центра. После передачи акций Российского экспортного центра в собственность Российской Федерации и истечения срока полномочий генерального директора, действующего на момент передачи акций Российского экспортного центра в собственность Российской Федерации, генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности по решению Правительства Российской Федерации. Срок полномочий генерального директора не может превышать пять лет.

17. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют контроль деятельности Российского экспортного центра.

18. Порядок раскрытия Российским экспортным центром информации регулируется внутренним нормативным документом, утверждаемым советом директоров. Положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", других федеральных законов, определяющие условия, порядок и сроки раскрытия акционерным обществом информации акционерам и иным третьим лицам, к Российскому экспортному центру не применяются.

19. Порядок взаимодействия Российского экспортного центра с федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", в том числе при подготовке ими проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам осуществления функций и полномочий Российского экспортного центра, предусмотренных настоящим Федеральным законом, актами Правительства Российской Федерации и уставом Российского экспортного центра, устанавливается Правительством Российской Федерации.

20. Акционерное общество "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации:

1) осуществляет страхование экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков экспортеров, российских инвесторов, осуществляющих инвестиции за пределами территории Российской Федерации, их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, российских и иностранных кредитных организаций, осуществляющих кредитование соответствующих сделок, а также иных организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным лицам;

2) обеспечивает исполнение обязательств резидентов Российской Федерации и их иностранных контрагентов при экспорте и осуществлении инвестиций за пределами Российской Федерации, в том числе путем выдачи независимых гарантий, предоставления поручительств и применения иных способов обеспечения исполнения обязательств в отношении проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для экономики Российской Федерации, определяемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

3) осуществляет иную деятельность в целях поддержки экспорта.

21. Акционерное общество "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" осуществляет деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, порядком осуществления деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, предусмотренным частью 20 настоящей статьи, и общими положениями гражданского законодательства Российской Федерации.

22. К отношениям, связанным со страхованием экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, не применяются пункт 1 статьи 927, пункт 1 статьи 929, части первая и третья статьи 933, статья 938, пункт 1 статьи 942, пункт 3 статьи 943, пункты 2 и 3 статьи 944, статьи 950 и 956 Гражданского кодекса Российской Федерации.

23. На акционерное общество "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" не распространяются положения законодательства Российской Федерации об организации страхового дела. Акционерное общество "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" осуществляет деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций без получения разрешения (лицензии).

24. Порядком осуществления деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, предусмотренным частью 20 настоящей статьи, в частности, определяются:

1) требования к правилам страхования, включая требования к сторонам договора страхования и выгодоприобретателям, объектам страхования, страховым суммам, страховым премиям, страховым тарифам, страховым рискам, страховым случаям, обеспечению обязательств сторон, порядку заключения, исполнения, прекращения и расторжения договора страхования и ответственности сторон;

2) требования к обеспечению финансовой устойчивости акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", включая формирование и использование страхового фонда, иных фондов и резервов;

3) требования к деятельности акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" в связи с предоставлением ему государственной поддержки в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе в виде субсидий, бюджетных инвестиций, государственных гарантий Российской Федерации;

4) порядок и формы осуществления контроля деятельности акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

25. Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество):

1) осуществляет финансирование экспортеров, российских инвесторов, осуществляющих инвестиции за пределами территории Российской Федерации, их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, российских и иностранных кредитных организаций, а также иных организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным лицам;

2) обеспечивает исполнение обязательств российских экспортеров, их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, российских и иностранных кредитных организаций, осуществляющих кредитование соответствующих сделок, а также иных организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным лицам, в том числе путем выдачи банковских гарантий, заключения договоров поручительства и иными способами;

3) осуществляет иную деятельность в целях поддержки экспорта.

26. Российский экспортный центр, акционерное общество "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) вправе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, выступать агентами Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта, за исключением функций агента Правительства Российской Федерации по государственным гарантиям, предусматриваемых федеральным законом о федеральном бюджете.

27. В соответствии с нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации уставный капитал Российского экспортного центра может быть увеличен за счет последующего внесения Российской Федерацией вкладов в указанный уставный капитал в случае уменьшения размера финансовой устойчивости акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (решение об утвержденном размере уставного капитала). Данный нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации должен определять:

1) предполагаемый предельный размер вкладов в уставный капитал Российского экспортного центра (при необходимости с их распределением по годам и определением порядка и сроков внесения изменений в указанное распределение в случае, если вклады в уставный капитал Российского экспортного центра в полном объеме не были внесены в соответствующем году);

2) порядок, условия и сроки внесения вкладов в уставный капитал Российского экспортного центра;

3) целевое назначение вкладов, вносимых в уставный капитал Российского экспортного центра;

4) требования к показателям результативности использования вкладов, вносимых в уставный капитал Российского экспортного центра.

28. Увеличение уставного капитала Российского экспортного центра осуществляется в соответствии с указанным в части 27 настоящей статьи нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с учетом особенностей, установленных частями 8 и 9 настоящей статьи.

29. Акционерное общество "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество), а также иные хозяйственные общества, участником которых является Российский экспортный центр, могут иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

30. Допускается включение официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования, в наименования Российского экспортного центра, акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" и Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка (акционерное общество).".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 22, ст. 2563; N 29, ст. 3480; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, 7351; 2013, N 27, ст. 3447; N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972,4001; N 48, ст. 6716; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4218; 2017, N 30, ст. 4456; N 47, ст. 6851; 2018, N 1, ст. 11, 54; N 11, ст. 1579; N 15, ст. 2035; N 22, ст. 3041; N 31, ст. 4835, 4836, 4837) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"7. Положения настоящего Федерального закона и иных актов валютного законодательства Российской Федерации, устанавливающие права и обязанности уполномоченных банков и предусматривающие осуществление ими банковских операций со средствами в иностранной валюте, применяются к государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" при осуществлении ею функций, предусмотренных Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".";

2) пункт 29 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

"29) операций по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, операций по выплате вознаграждения и выплате иностранной валюты по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору (контракту), предусмотренных установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" порядком осуществления деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков;";

3) в части 1 статьи 11 слова "государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ";

4) в статье 19:

а) в части 4 слова "в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";

б) в части 41 слова "в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";

5) в части 3 статьи 22 слова "государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

6) в статье 23:

а) в части 91 слова "государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

б) в части 10 слова "государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

в) в части 13 слова "государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

г) в части 15 слова "государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", слова "государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ";

д) в части 16 слова "государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Статья 11

В части 41 статьи 14 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2008, N 52, ст. 6225; 2013, N 19, ст. 2308; N 52, ст. 6975; 2014, N 52, ст. 7543; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 32, ст. 5115) слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Статья 12

В части 41 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3799; 2008, N 20, ст. 2254; N 49, ст. 5723; 2011, N 1, ст. 53; 2012, N 53, ст. 7595; 2013, N 14, ст. 1646; N 30, ст. 4073; 2017, N 31, ст. 4816; N 45, ст. 6585; 2018, N 1, ст. 54, 67) слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Статья 13

Статью 251 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 27, ст. 4198; 2017, N 49, ст. 7328; 2018, N 1, ст. 89; N 32, ст. 5106) дополнить частями 118 и 119 следующего содержания:

"118. В соответствии с нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации уставный капитал корпорации развития малого и среднего предпринимательства может быть увеличен за счет последующего внесения Российской Федерацией вкладов в указанный уставный капитал (решение об утвержденном размере уставного капитала). Данный нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации должен определять:

1) предполагаемый предельный размер вкладов в уставный капитал корпорации развития малого и среднего предпринимательства (при необходимости с их распределением по годам и определением порядка и сроков внесения изменений в указанное распределение в случае, если вклады в уставный капитал корпорации развития малого и среднего предпринимательства в полном объеме не были внесены в соответствующем году);

2) порядок, условия и сроки внесения вкладов в уставный капитал корпорации развития малого и среднего предпринимательства;

3) целевое назначение вкладов, вносимых в уставный капитал корпорации развития малого и среднего предпринимательства;

4) требования к показателям результативности использования вкладов, вносимых в уставный капитал корпорации развития малого и среднего предпринимательства.

119. Увеличение уставного капитала корпорации развития малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с указанным в части 118 настоящей статьи нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".".

Статья 14

В части 7 статьи 2 Федерального закона от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 48, ст. 5814; 2009, N 19, ст. 2278; 2014, N 30, ст. 4260; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54) слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Статья 15

В части 71 статьи 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6078; 2011, N 1, ст. 49; 2013, N 27, ст. 3480; 2016, N 14, ст. 1904; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54) слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Статья 16

Внести в Федеральный закон от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 42, ст. 4698; 2009, N 29, ст. 3605; N 52, ст. 6437; 2010, N 8, ст. 776; N 21, ст. 2539; N 31, ст. 4175; 2014, N 30, ст. 4276; 2015, N 29, ст. 4350; 2016, N 1, ст. 11; N 27, ст. 4273; 2018, N31, ст. 4861) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1 слова "Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк)" заменить словами "Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ)", слово "Внешэкономбанк" в соответствующем падеже заменить словом "ВЭБ.РФ";

б) в части 3 слово "Внешэкономбанка" заменить словом "ВЭБ.РФ";

в) в части 4 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

2) в статье 2:

а) в части 1 слово "Внешэкономбанк" в соответствующем падеже заменить словом "ВЭБ.РФ";

б) в части 11 слово "Внешэкономбанке" заменить словом "ВЭБ.РФ";

в) в части 2 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

3) в статье 4:

а) в части 1:

в абзаце первом слово "Внешэкономбанке" заменить словом "ВЭБ.РФ";

в пункте 1 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

в пункте 2 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

б) в части 11 слово "Внешэкономбанке" заменить словом "ВЭБ.РФ";

в) в части 12 слово "Внешэкономбанке" заменить словом "ВЭБ.РФ";

г) в части 2 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

4) в статье 6:

а) в части 1:

в абзаце первом слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ";

в пункте 3 слово "Внешэкономбанке" заменить словом "ВЭБ.РФ";

б) в части 2 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

в) в части 3 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

г) в части 4 слово "Внешэкономбанка" заменить словом "ВЭБ.РФ";

5) в статье 61:

а) в части 1:

в абзаце первом слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ";

в пункте 2 слово "Внешэкономбанка" заменить словом "ВЭБ.РФ";

б) в части 11 слово "Внешэкономбанк" в соответствующем падеже заменить словом "ВЭБ.РФ";

в) в части 2 слово "Внешэкономбанк" в соответствующем падеже заменить словом "ВЭБ.РФ";

г) в части 3 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

д) в части 4 слово "Внешэкономбанка" заменить словом "ВЭБ.РФ";

6) в статье 62:

а) в части 1 слово "Внешэкономбанке" заменить словом "ВЭБ.РФ";

б) в части 2 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

7) в статье 63 слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ".

Статья 17

В части 51 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3582; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54) слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Статья 18

В пункте 5 части 1 статьи 117 Федерального закона от 27 ноября 2010 года N 311-Ф3 "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873; 2016, N 1, ст. 83; 2018, N 1, ст. 54) слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ".

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 19, ст. 2317; N 43, ст. 5803; 2017, N 18, ст. 2665; N 30, ст. 4456) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:

"3) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ).";

б) в части 4 слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ", слова "О банке развития" заменить словами "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

2) в статье 15:

а) в части 1 слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ";

б) в части 2 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

3) в статье 16:

а) в части 1 слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ";

б) в части 2 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

в) в части 3 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

г) в части 4 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

4) в части 8 статьи 18 слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ";

5) в части 1 статьи 19 слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ";

6) в части 10 статьи 29 слово "Внешэкономбанке" заменить словом "ВЭБ.РФ";

7) в пункте 3 части 1 статьи 305 слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ";

8) пункт 2 части 21 статьи 306 изложить в следующей редакции:

"2) ВЭБ.РФ;".

Статья 20

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873; N 27, ст. 3452; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6961; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4375; 2016, N 27, ст. 4169, 4254; 2017, N 1, ст. 15; N 24, ст. 3477; 2018, N 1, ст. 54, 80, 89; N 27, ст. 3957; N 32, ст. 5134; N 45, ст. 6846) следующие изменения:

1) в пункте 9 части 4 статьи 1 слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

2) пункт 3 части 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:

"3) государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".".

Статья 21

В части 4 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4214; 2015, N 1, ст. 37; 2016, N 1, ст. 11; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54) слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Статья 22

Часть 2 статьи 4 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 185-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банке развития" и статью 970 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3976) признать утратившей силу.

Статья 23

В части 81 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4341; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54) слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Статья 24

В части 7 статьи 33 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-Ф3 "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4349; 2016, N 27, ст. 4225; 2018, N 1, ст. 10) слова "государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".

Статья 25

Внести в статью 2 Федерального закона от 2 июня 2016 года N 177-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 38 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" в связи с принятием Федерального закона "О Российском Фонде Прямых Инвестиций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 23, ст. 3301) следующие изменения:

1) в части 1 слова "государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ)", слово "Внешэкономбанку" заменить словом "ВЭБ.РФ";

2) в части 2 слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ".

Статья 26

Внести в Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4169; 2017, N 31, ст. 4767, 4816; 2018, N 1, ст. 54) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 2 слова "государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

2) в части 32 статьи 5 слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Статья 27

Внести в часть 4 статьи 4 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 1, ст. 54; N28, ст. 4139) следующие изменения:

1) в пункте 7 слова "государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

2) в пункте 8 слова "государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" заменить словами "государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в случае, если это предусмотрено Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Статья 28

Внести в Федеральный закон от 31 декабря 2017 года N 486-ФЗ "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 70) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 3 статьи 2 слова "государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

2) в части 5 статьи 4 слова "государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменить словами "государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

Статья 29

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082) следующие изменения:

1) в подпункте "а" пункта 4 части 6 статьи 30 слова "государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк)" заменить словами "государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ.РФ)";

2) в статье 61:

а) в части 2 слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ";

б) в части 4 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

в) в части 5 слово "Внешэкономбанк" в соответствующем падеже заменить словом "ВЭБ.РФ";

г) в пункте 5 части 18 слово "Внешэкономбанка" заменить словом "ВЭБ.РФ";

д) в части 26 слово "Внешэкономбанка" заменить словом "ВЭБ.РФ";

е) в части 30 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

ж) в части 32 слово "Внешэкономбанк" в соответствующем падеже заменить словом "ВЭБ.РФ";

з) в части 33 слово "Внешэкономбанк" в соответствующем падеже заменить словом "ВЭБ.РФ";

3) в статье 62:

а) в пункте 2 части 11 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

б) в пункте 1 части 12 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

4) в статье 65:

а) в наименовании слово "Внешэкономбанка" заменить словом "ВЭБ.РФ";

б) в части 2:

в абзаце первом слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ";

в пункте 1 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

5) в статье 66:

а) в наименовании слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

б) в части 2 слово "Внешэкономбанк" в соответствующем падеже заменить словом "ВЭБ.РФ";

в) в части 4 слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ";

г) в части 5 слово "Внешэкономбанк" в соответствующем падеже заменить словом "ВЭБ.РФ";

д) в части 6 слово "Внешэкономбанком" заменить словом "ВЭБ.РФ";

6) в статье 81:

а) в части 1 слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ";

б) в части 2 слово "Внешэкономбанк" заменить словом "ВЭБ.РФ";

в) в части 4 слово "Внешэкономбанк" в соответствующем падеже заменить словом "ВЭБ.РФ".

Статья 30

Установить, что изменение наименования "государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на "государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" не является реорганизацией, не изменяет и не прекращает права и обязанности государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в отношении Российской Федерации и любых третьих лиц, включая кредиторов, в том числе иностранных, а также не изменяет и не прекращает права и обязанности государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" как агента Правительства Российской Федерации, возникающие в связи с осуществлением функций, установленных частью 53 статьи 3 и частями 1 и 11 статьи 21 Федерального закона от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин