Более 10% первой партии билетов на II Европейские игры уже раскуплены

До звуков фанфар европейского легкоатлетического торжества в белорусской столице, судя по спортивному календарю, остается еще полгода, а из первой партии билетов на II Европейские игры в первый день зимних продаж уже реализовано около 12 процентов.

Комментируя интерес жителей синеокой к предстоящим спортивным баталиям, заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019" Анатолий Котов в эфире телеканала ОНТ признался, что "старт продаж в некотором смысле превзошел все ожидания". Особой популярностью, добавил он, пока пользуются церемонии открытия и закрытия.

А представитель фонда Максим Кошкалда, которого ранее цитировало БЕЛТА, уточнил, что "самый доступный билет на спортивные мероприятия стоит 5, а самый дорогой - 50 белорусских рублей" (1 белорусский рубль - 31,22 российских рублей).

Кстати, как уже сообщал "СОЮЗ", рыжий лисенок Лесик, одетый в шорты и майку, стал талисманом европейских игр. На нем бейсболка с надписью - слоганом предстоящих соревнований. Его цвета, по замыслу создателей, соответствуют спортивному духу: черный символизирует решительность, желтый - жизнерадостность, зеленый - развитие, синий - несокрушимость, а красный - энергичность.

II Европейские игры, как известно, пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Кстати, соревнования в девяти видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио, а состязания по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

Главной ареной международного спортивного праздника готовится стать столичный стадион "Динамо". Реконструкция его арены ведется уже шесть лет и завершится в преддверии игр. Она сможет порадовать зрителей и участников игр современной инфраструктурой, в том числе обновленными посадочными местами, беговыми дорожками, легкоатлетическими секторами.

А пока, не теряя времени даром, волонтеры II Европейских игр приобретают опыт на самых крупных международных мероприятиях, сообщила агентству начальник управления по работе с волонтерами Надежда Анисовец. "Ни одно крупное состязание в Минске за прошедший год не проходит без их участия. Более трех тысяч энтузиастов прошли подготовку на спортивных турнирах", - уточнила она.

Сейчас в волонтерской базе более 12 тысяч заявок. С первых чисел ноября работает сайт, "на котором добровольцы смогут узнавать о назначениях на то или иное мероприятие в ходе подготовки и проведения игр", - пояснила Анисовец.