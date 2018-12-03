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03.12.2018 20:40
Рубрика: Культура

Береженого бог

Борис Гребенщиков отпраздновал 65-летие трехчасовым выступлением в Москве
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Лидер "Аквариума" выпустил в честь юбилея новый том "Песни БГ".
По случаю юбилея БГ вспомнил и те песни, которые давно не играл. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС По случаю юбилея БГ вспомнил и те песни, которые давно не играл. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
По случаю юбилея БГ вспомнил и те песни, которые давно не играл. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Он получил поздравление от президента Владимира Путина: "Вы всегда шли в творчестве особым путем, твердо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому Ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за ее пределами. Желаю Вам здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых интересных планов и замыслов". После чего БГ и "Аквариум" отправились уже на очередные гастроли: Нижний Новгород, Казань... Добрались и до Москвы, где при аншлаге выступили в "Крокус Сити Холле", вмещающем семь с половиной тысяч зрителей. По случаю юбилея БГ вспомнил и те песни, которые давно не играл.

Фото: Ethan Miller/Getty Images
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Борис Гребенщиков вышел на сцену "Крокус Сити Холла" изрядно простуженным. Еще накануне он объяснил, что "цифры 6 и 5 для него мало что значат" и сообщил на своей странице в социальных сетях: "Приходите на концерты (и будет вам счастье! Обязательно!)". И в этих словах не было ни толики бравады или позерства. Концерты "Аквариума" ныне - уже не та бойкая череда импровизаций, экспериментов и смен настроений, как в 80-е, когда в программах участвовали и джазовый саксофонист Владимир Чекасин, и фолк-певица Валентина Пономарева. Тогда песни порой растягивались на 10-15 минут (рекорд принадлежал композиции "Мы никогда не станем старше", на Live-альбоме "Электрошок", занявшей 17 минут и 35 секунд; жаль, что группа эту песню давно не исполняет). А струнную группу "Аквариума" с иронией и, возможно, даже с уважением к их музыкальной затейливости Дэйв Стюарт из Eurythmics в 90-е называл "оркестром пьяных индейцев". Тогда кто-то шел на "Аквариум" ради их смелости, бескомпромиссности и задора, теперь - ради теплоты, душевности, "умной" музыки и песен, на которых выросли уже три поколения меломанов...

Причем с тех давних пор в группе остались не только БГ, но и басист Александр Титов, а еще она стала международной - вот и в "Крокус Сити Холле" на флейте играл Брайан Финнеган из Ирландии.

Современный "Аквариум" - это практически идеальный звук, свет и непринужденная, дружеская атмосфера, которую создает и сам БГ, как-то по-домашнему и уютно располагающийся на сцене. Он очень точно чувствует все нюансы человеческого общения с аудиторией: "Рок-н-ролл мертв" или "Красную реку" играет стоя и бодро, с драйвом. А песни, в которых важна проникновенность и полутона - садясь на стул, в центре сцены: гаснут мощные прожектора и на балладе "Сидя на красивом холме" кажется, что БГ обращается уже лично к тебе. Ну а после его "Аделаиды" особенно хотелось подпевать его строчкам "и нет ни печали, ни зла. Есть только северный ветер..." и тоже - верить в них.

Под одну из своих песен БГ - какие его годы?! - даже станцевал. А еще лидер "Аквариума" опять поменял трек-лист концерта и как обычно просто и дружески разговаривал с теми, кто пришел его слушать. Кто еще, кроме БГ, способен на такую фразу, в ответ на пожелание от кого-то из зрителей поскорей выздоравливать: "А как же сделать так, чтобы и вам было хорошо? Берегите себя, пожалуйста!"

Ближе к финалу концерта большинство зрителей уже стояли и светили артисту телефонами, как фонариками. И БГ, несмотря на простуженное горло, наверняка пел бы и дальше. В Казани он выступал, например, почти четыре часа. Но нужно было улетать уже на следующий концерт, в Екатеринбург.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
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