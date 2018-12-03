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Рубрика: В мире

Зов прошлого

В Британии сняли фильм на мертвом языке
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Британские лингвисты из Кембриджского университета сняли фильм, в котором герои говорят на вавилонском диалекте аккадского языка, не звучавшем в мире уже около двух тысячелетий. Эксперты специально для этого проекта разбирались, как именно общались между собой жители Месопотамии до нашей эры.
Фото: РИА Новости
Нужно ли нашим детям знание древнего языка

По словам профессора Мартина Уортингтона, исследования велись более 20 лет. По его словам, воссоздать разговорный язык во многом помогли научные догадки. Снятый лингвистами фильм называется "Бедный человек из Ниппура". Он длится 20 минут и рассказывает историю человека, который решил отомстить чиновнику за убийство любимой козы. Примечательно, что в основу ленты легла настоящая история, записанная на глиняной табличке, датируемой 701 годом до нашей эры. "Она была написана в высоком поэтическом стиле. Единственный персонаж с именем - это герой Гимил-Нинурта. Его имя означает "месть Бога Нинурты", покровителя Ниппура, что прекрасно подходит к сюжету", - рассказал Уортингтон.

Несмотря на то, что Междуречье считается колыбелью цивилизаций, по своей популярности аккадский значительно уступает древнегреческому, латинскому, санскриту, древнеегипетскому и даже древнескандинавскому языкам. Интерес к первым двум зародился еще в эпоху Возрождения, затем активно поддерживался во многих европейских странах, поскольку знание латыни позволяло легко выучить любой другой язык Старого Света, а древнегреческий - разобраться в науках (многие термины заимствованы оттуда). Сегодня это не столь актуально, потому интерес проявляют лишь немногие энтузиасты. Хотя, как отмечают эксперты, с вымиранием языка теряется целый культурный пласт.

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